Jelang Lawan Real Madrid, Bek Mallorca Siapkan Cara Redam Vinicius Junior

JawaPos.com - Real Mallorca bersiap menghadapi salah satu ujian terberat mereka musim ini saat menjamu Real Madrid di Son Moix.

Bek Mallorca, Antonio Sanchez, menegaskan bahwa timnya siap memberikan perlawanan sengit kepada Los Blancos, terutama karena Real Madrid datang di tengah jadwal padat dan tekanan dari Liga Champions.

Melansir Diario AS, menurut Sanchez, waktu pertandingan ini bisa menjadi keuntungan bagi Mallorca. Sementara timnya memiliki waktu istirahat penuh selama sepekan, Real Madrid harus membagi fokus antara La Liga dan kompetisi Eropa.

“Bermain melawan Madrid itu menantang sekaligus mengasyikkan, dan jika ada waktu yang tepat untuk menghadapi mereka, maka sekaranglah waktunya,” kata Sanchez.

Ia menambahkan bahwa Mallorca merasa cukup percaya diri untuk membuat laga berjalan sulit bagi tim tamu.

“Saya sangat menantikan bagaimana jalannya pertandingan karena saya merasa kami bisa memberikan perlawanan yang sengit kepada mereka.”

Salah satu fokus utama Mallorca tentu saja adalah bagaimana menghentikan Vinicius Junior.

Winger Real Madrid itu selama ini kerap menjadi pembeda, terutama dalam pertandingan-pertandingan besar. Kecepatan, dribel, dan kemampuannya menyerang ruang kosong membuat banyak bek kesulitan.

Antonio Sanchez mengakui bahwa jika Vinicius bermain, ia akan meminta bantuan dari rekan-rekannya yang sudah lebih berpengalaman menghadapinya.

“Hal pertama yang akan saya lakukan adalah meminta nasihat dari Pablo Maffeo atau Mateu Jaume, karena mereka memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal ini.”

