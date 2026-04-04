Tegas Tolak Real Madrid, Moises Caicedo Akui Betah di Chelsea

JawaPos.com - Moises Caicedo tampaknya belum tertarik meninggalkan Chelsea dalam waktu dekat. Gelandang asal Ekuador itu kembali menegaskan bahwa dirinya ingin bertahan di Stamford Bridge selama mungkin, meski sempat dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir.

Melansir Football London, dalam wawancaranya, Caicedo mengaku saat ini hanya fokus kepada Chelsea dan belum memikirkan kemungkinan pindah ke klub lain.

“Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, bukan? Saya memiliki kontrak dengan Chelsea sekarang.”

“Sejujurnya, saya belum memikirkan klub lain atau meninggalkan London, tetapi kita tidak pernah tahu.”

Pernyataan itu memang tidak sepenuhnya menutup pintu untuk masa depan, tetapi jelas menunjukkan bahwa Real Madrid bukan prioritasnya saat ini.

Caicedo justru merasa Chelsea telah memberinya banyak hal sejak bergabung dari Brighton dengan biaya transfer sekitar £115 juta pada 2023.

“Chelsea adalah klub hebat. Mereka telah banyak membantu saya sejak saya tiba. Saya ingin membalas budi mereka dan tetap di sana selama mungkin.”

Bahkan, pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya sempat mengatakan bahwa ia ingin menjadi legenda Chelsea.

“Saya ingin menjadi legenda, insya Allah.”

Di tengah situasi Chelsea yang sedang sulit, loyalitas Caicedo tentu menjadi kabar positif bagi para pendukung The Blues.

Klub London barat itu memang sedang berada dalam periode yang kurang stabil sejak pergantian pelatih dari Enzo Maresca ke Liam Rosenior. Chelsea tersingkir dari Liga Champions dan kini mulai tertinggal dalam persaingan papan atas Premier League.