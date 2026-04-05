Gol Igor Costa Bawa Persiku Kudus Menjauh dari Zona Degradasi, Catat 5 Laga Tanpa Kekalahan

JawaPos.com - Persiku Kudus berhasil mengamankan kemenangan penting saat menjamu Kendal Tornado FC pada pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26. Bertanding di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (4/4), tim berjuluk Macan Muria menang tipis dengan skor 1-0.

Gol semata wayang dalam pertandingan tersebut dicetak oleh striker andalan Persiku, Igor Costa, pada awal babak kedua.

Tepatnya di menit ke-53, pemain asal Brasil itu sukses memanfaatkan peluang dan memastikan tiga poin tetap berada di kandang.

Kemenangan ini terasa sangat berarti bagi Persiku yang tengah berjuang menjauh dari zona merah. Selain itu, hasil ini juga memperpanjang tren positif tim dalam lima pertandingan terakhir. Dari lima laga tersebut, Persiku mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Tambahan tiga poin membuat Persiku kini mengoleksi 26 poin dan bertengger di peringkat ketujuh klasemen sementara Grup Timur.

Posisi ini cukup aman dibandingkan tim-tim di bawahnya. Di peringkat kedelapan, PSIS Semarang masih tertahan dengan 19 poin, disusul Persiba Balikpapan dengan 17 poin, serta Persipal FC di dasar klasemen dengan tujuh poin.

Pelatih Persiku, Bambang Pujo Sumantri, mengaku puas dengan kerja keras para pemainnya di lapangan. Ia menilai laga berjalan sesuai prediksi dengan tensi tinggi sepanjang pertandingan.

“Saya sangat berterima kasih kepada pemain yang tetap berjuang hingga menit akhir meskipun kondisi sudah lelah. Ini bukan pertandingan mudah, tapi mereka bisa menunjukkan semangat yang luar biasa,” ujarnya dikutip dari ileague.id.