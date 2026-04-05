HomeSepak Bola Indonesia
Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 21.22 WIB

Gol Igor Costa Bawa Persiku Kudus Menjauh dari Zona Degradasi, Catat 5 Laga Tanpa Kekalahan

Pemain Persiku Kudus, Igor Costa. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Persiku Kudus berhasil mengamankan kemenangan penting saat menjamu Kendal Tornado FC pada pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26. Bertanding di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (4/4), tim berjuluk Macan Muria menang tipis dengan skor 1-0.

Gol semata wayang dalam pertandingan tersebut dicetak oleh striker andalan Persiku, Igor Costa, pada awal babak kedua. 

Tepatnya di menit ke-53, pemain asal Brasil itu sukses memanfaatkan peluang dan memastikan tiga poin tetap berada di kandang.

Kemenangan ini terasa sangat berarti bagi Persiku yang tengah berjuang menjauh dari zona merah. Selain itu, hasil ini juga memperpanjang tren positif tim dalam lima pertandingan terakhir. Dari lima laga tersebut, Persiku mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Tambahan tiga poin membuat Persiku kini mengoleksi 26 poin dan bertengger di peringkat ketujuh klasemen sementara Grup Timur.

Posisi ini cukup aman dibandingkan tim-tim di bawahnya. Di peringkat kedelapan, PSIS Semarang masih tertahan dengan 19 poin, disusul Persiba Balikpapan dengan 17 poin, serta Persipal FC di dasar klasemen dengan tujuh poin.

Pelatih Persiku, Bambang Pujo Sumantri, mengaku puas dengan kerja keras para pemainnya di lapangan. Ia menilai laga berjalan sesuai prediksi dengan tensi tinggi sepanjang pertandingan.

“Saya sangat berterima kasih kepada pemain yang tetap berjuang hingga menit akhir meskipun kondisi sudah lelah. Ini bukan pertandingan mudah, tapi mereka bisa menunjukkan semangat yang luar biasa,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Menurut Bambang, kekompakan tim menjadi salah satu kunci meningkatnya performa Persiku di putaran ketiga kompetisi. Ia melihat adanya perkembangan positif dari segi kerja sama dan mental bertanding para pemain.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Evaluasi Kendal Tornado FC Usai Tumbang dari Persiku, Ini Kata Stefan Keelt - Image
Sepak Bola Indonesia

Evaluasi Kendal Tornado FC Usai Tumbang dari Persiku, Ini Kata Stefan Keelt

05 April 2026, 18.11 WIB

Isnan Ali Akui Kesalahan Fatal Barito Putera, Gagal Menang di Detik Terakhir - Image
Sepak Bola Indonesia

Isnan Ali Akui Kesalahan Fatal Barito Putera, Gagal Menang di Detik Terakhir

31 Maret 2026, 22.30 WIB

Prediksi Persipal vs Persiku: Laga Sengit Pekan 21 Championship, Dijamin Bakal Sengit - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persipal vs Persiku: Laga Sengit Pekan 21 Championship, Dijamin Bakal Sengit

27 Februari 2026, 18.49 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

