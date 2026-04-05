Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 21.18 WIB

Barito Putera Bidik Kemenangan di Kandang PSIS Semarang, Teco Tegaskan Target Tiga Poin

Pelatih Barito Putera, Stefano Cugurra. (Media Barito Putera)

JawaPos.com - PS Barito Putera datang dengan tekad kuat saat menantang PSIS Semarang dalam lanjutan pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Jatidiri, Minggu (5/4) sore. Laskar Antasari tak ingin kembali kehilangan poin penting dalam persaingan papan atas Grup 2.

Pelatih Barito Putera, Alessandro Stefano Cugurra Rodrigues atau yang akrab disapa Teco, menegaskan timnya membidik kemenangan dalam laga tandang ini. Ia menyebut tiga poin menjadi target utama demi menjaga peluang tetap kompetitif di jalur promosi.

Menurut Teco, hasil yang diraih para pesaing membuat situasi klasemen semakin ketat. PSS Sleman dan Persipura Jayapura sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat Barito harus bekerja ekstra agar tidak semakin tertinggal.

“Kami pasti ingin memenangkan pertandingan agar tetap bersaing di papan atas. Kami juga tahu PSIS punya motivasi besar untuk menjauh dari zona merah,” ujar Teco dikutip dari ileague.id.

Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim membawa misi berbeda. Barito Putera mengincar posisi terbaik demi peluang promosi, sementara PSIS Semarang berusaha mengamankan posisi dari ancaman degradasi.

Teco pun yakin pertandingan akan berjalan menarik dan layak dinantikan oleh suporter. Ia berharap para pemain mampu tampil maksimal dan memberikan hiburan bagi penonton, baik yang hadir langsung di stadion maupun yang menyaksikan dari rumah.

Di sisi lain, bek naturalisasi milik Barito Putera, Fabiano Beltrame, memastikan kesiapan tim jelang laga penting ini. Ia menyebut seluruh pemain dalam kondisi siap tempur setelah menjalani persiapan dengan baik.

“Saya pikir semua pemain sudah siap. Ini akan jadi pertandingan yang keras, tapi kami siap menghadapi tantangan,” kata Fabiano.

Dengan kondisi klasemen yang semakin ketat, tambahan tiga poin menjadi sangat berarti bagi Barito Putera. Hasil positif tak hanya menjaga peluang di papan atas, tetapi juga memperkuat mental tim menghadapi sisa musim.

