Rantai 7 Laga Tak Terkalahkan Kendal Tornado FC Terputus, Peluang Promosi Kian Berat

JawaPos.com–Kendal Tornado FC harus mengakui keunggulan Persiku Kudus setelah kalah tipis 0-1 dalam lanjutan pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26. Pertandingan yang digelar di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Sabtu (4/4), itu menghentikan catatan positif Laskar Badai Pantura yang sebelumnya tak terkalahkan dalam tujuh laga beruntun.

Satu-satunya gol pada pertandingan ini dicetak striker Persiku Igor Costa di awal babak kedua tepatnya pada menit ke-53. Gol tersebut menjadi pembeda dalam laga yang sebenarnya berlangsung cukup ketat sejak menit awal.

Sebelum kekalahan ini, Kendal Tornado FC tampil konsisten dengan meraih empat kemenangan dan tiga hasil imbang. Tren positif tersebut sempat membuka peluang untuk terus menekan tim-tim papan atas klasemen. Namun, hasil di Kudus membuat langkah mereka sedikit tertahan.

Kekalahan ini juga membuat Kendal Tornado FC masih tertahan di posisi keempat klasemen sementara Grup 2 dengan koleksi 41 poin. Mereka masih tertinggal dari tim-tim di atasnya, termasuk PSS Sleman yang kini memimpin klasemen dengan 49 poin.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes mengakui, hasil ini cukup mengecewakan. Namun, dia menyebut kekalahan sebagai hal yang wajar dalam kompetisi panjang seperti saat ini.

”Ini hal yang normal. Tentu kami kecewa karena seharusnya bisa memperpendek jarak dengan tim di atas,” ujar Stefan Keeltjes dikutip dari ileague.id.

Dia juga menilai anak asuhnya tampil kurang maksimal dalam pertandingan tersebut. Menurut dia, tim kehilangan fokus di momen-momen penting dan gagal memanfaatkan peluang yang ada.

”Pada laga ini, kami lengah dan tidak bisa memaksimalkan pertandingan untuk meraih tiga poin. Ini akan jadi bahan evaluasi sebelum laga berikutnya,” tambah Stefan Keeltjes.