Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 20.53 WIB

Prediksi Madura United vs Borneo FC 5 April 2026: Ujian Berat Laskar Sape Kerap

Borneo FC saat membekuk Persebaya Surabaya 5-1 pada pekan ke-25 Super League 20252026. (Persebaya)

JawaPos.com–Madura United akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Borneo FC pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Minggu (5/4) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi momen krusial bagi Madura United yang tengah berada dalam situasi sulit. Tim berjuluk Laskar Sape Kerap itu masih terjebak di zona degradasi dan belum mampu keluar dari tren negatif. Dalam 10 pertandingan terakhir, mereka belum sekalipun meraih kemenangan.

Kondisi tersebut membuat manajemen mengambil langkah cepat dengan melakukan perubahan di kursi pelatih. Rakhmat Basuki kini dipercaya sebagai pelatih sementara untuk menggantikan Carlos Parreira. Basuki diharapkan mampu mengangkat performa tim yang sebelumnya sempat ia bawa hingga ke final kompetisi.

Namun, tugas yang diemban tidaklah mudah. Selain tekanan hasil buruk, Madura United juga masih memiliki kelemahan di lini belakang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka kerap kebobolan lebih dari satu gol, yang menjadi salah satu faktor utama menurunnya performa tim.

Di sisi lain, Borneo FC datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Tim berjuluk Pesut Etam ini menunjukkan performa yang stabil dalam beberapa laga terakhir. Mereka tidak terkalahkan dalam empat pertandingan, dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Kekuatan utama Borneo FC terletak pada kolektivitas lini serang. Mariano Peralta menjadi sosok penting dengan kontribusi gol dan assist yang konsisten. Selain itu, peran pemain seperti Juan Villa, Koldo Obieta, dan Caxambu juga memberikan variasi serangan yang menyulitkan lawan.

Meski demikian, Borneo FC tetap memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam hal konsistensi saat bermain tandang. Beberapa hasil sebelumnya menunjukkan bahwa performa mereka di luar kandang belum sepenuhnya stabil.

Jika melihat rekor pertemuan kedua tim, Borneo FC sedikit lebih unggul. Dalam lima pertemuan terakhir, mereka mampu meraih tiga kemenangan. Hal ini tentu menjadi modal tambahan bagi tim tamu untuk menghadapi laga ini.

Madura United sebenarnya memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Dukungan suporter bisa menjadi faktor penting untuk meningkatkan motivasi pemain. Namun, jika tidak mampu memperbaiki lini pertahanan, peluang untuk meraih poin akan tetap sulit.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
