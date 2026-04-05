Borneo FC Incar Poin di Kandang Madura United, Fabio Lefundes Siapkan Strategi Khusus

JawaPos.com–Borneo FC Samarinda bersiap menghadapi laga tandang yang tidak mudah saat bertemu Madura United FC pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (5/4) malam.

Pelatih Fabio Lefundes menegaskan bahwa timnya datang dengan persiapan matang. Jeda waktu yang cukup panjang dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai aspek, baik dari segi taktik maupun kondisi fisik pemain.

”Kami sangat bersyukur punya waktu persiapan yang panjang. Ada beberapa hal yang kami evaluasi dan sudah disampaikan ke pemain,” ujar Lefundes dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, waktu persiapan tersebut menjadi momen penting bagi Borneo FC Samarinda untuk menjaga konsistensi permainan. Terlebih, persaingan di papan atas klasemen semakin ketat menjelang akhir musim.

Saat ini, Borneo FC menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 54 poin. Posisi tersebut membuat setiap pertandingan menjadi krusial, terutama untuk menjaga peluang dalam perebutan gelar juara.

Meski secara klasemen lebih unggul, Lefundes menolak meremehkan lawan. Dia menilai Madura United FC tetap berpotensi memberikan kejutan, terutama dalam situasi sulit yang tengah mereka alami.

”Momen mereka mungkin tidak terlalu bagus, tapi mereka tetap bisa tampil baik. Kami berharap itu tidak terjadi saat melawan kami,” kata Fabio Lefundes.

Dia juga menekankan bahwa fokus utama tim bukan pada kondisi lawan, melainkan bagaimana Borneo FC mampu menjalankan strategi yang sudah disiapkan.