Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 20.25 WIB

Persis Solo Sukses Curi Poin Penting di Kandang PSM Makasar, Milomir Puji Mentalitas Tim

Persis Solo bawa pulang satu poin usai menahan imbang PSM Makassar 1-1 pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. (Istimewa)

JawaPos.com–Persis Solo membawa pulang satu poin penting usai menahan imbang PSM Makassar dengan skor 1-1 pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Hasil laga di Stadion Gelora BJ Habibie, Sabtu (4/4), menjadi momen krusial bagi Laskar Sambernyawa dalam upaya menjauh dari zona degradasi.

Tuan rumah lebih dulu unggul lewat sundulan Yuran Fernandes pada menit ke-18. Gol tersebut membuat PSM tampil lebih percaya diri dan terus menekan sepanjang babak pertama. Persis sempat kesulitan keluar dari tekanan, terutama dalam mengantisipasi bola-bola mati.

Memasuki babak kedua, permainan Persis mulai membaik. Tim tamu tampil lebih berani menekan dan mencoba memanfaatkan celah di lini pertahanan PSM.

Hasilnya datang pada menit ke-65 melalui aksi Roman Paparyga yang sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut menjadi titik balik bagi Persis yang mulai bermain lebih rapi dan disiplin hingga akhir laga.

Meski tidak mampu mencetak gol tambahan, hasil imbang ini tetap disyukuri karena diraih di kandang lawan yang dikenal cukup sulit ditaklukkan. Tambahan satu poin membuat Persis kini mengoleksi 21 poin dan menempati peringkat ke-15 klasemen sementara.

Posisi ini masih rawan karena memiliki jumlah poin yang sama dengan Persijap Jepara di atasnya. Sementara itu, dua pesaing terdekat yakni Madura United FC dan Semen Padang FC masih berpeluang menggeser posisi jika meraih kemenangan di laga berikutnya.

Pelatih Persis Milomir Seslija mengaku, cukup puas dengan hasil ini. Dia menilai pertandingan berjalan sesuai prediksi, dengan intensitas tinggi dan tantangan besar, terutama faktor perjalanan jauh serta kondisi cuaca di Parepare.

Menurut dia, secara permainan PSM memang tampil lebih dominan, terutama dalam situasi bola mati. Namun dia tetap mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang mampu menjaga konsistensi hingga akhir pertandingan.

”Ini laga yang tidak mudah. Tapi saya senang dengan kerja keras pemain. Secara taktikal kami cukup baik, meski PSM unggul di set piece. Satu poin ini sangat berarti,” ujar Milomir Seslija dikutip dari ileague.id.

