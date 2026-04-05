6 Clean Sheet, Tapi Punya Rapor Merah! Rizky Ridho Siap Uji Mental Persija Jakarta di Kandang Bhayangkara FC

JawaPos.com–Performa solid di lini belakang menjadi modal penting Rizky Ridho jelang laga krusial Persija Jakarta kontra Bhayangkara FC. Kapten muda itu membawa bekal enam clean sheet yang jadi bukti konsistensinya musim ini.

Persija Jakarta akan melakoni laga tandang lawan Bhayangkara FC pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Minggu (5/4). Target mencuri poin menjadi misi utama setelah dua laga terakhir gagal menghasilkan kemenangan maksimal.

Rizky Ridho menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap calon lawan yang sedang dalam tren positif. Bhayangkara FC datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyapu bersih lima laga terakhir.

Situasi itu membuat pertandingan diprediksi berjalan ketat sejak menit awal. Tekanan tinggi dipastikan mengiringi jalannya laga, terutama bagi lini pertahanan Persija Jakarta yang akan diuji konsistensinya.

”Teman-teman sudah dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Sebab, di dua laga kemarin kami belum mendapatkan poin sempurna atau tiga poin,” ujar Rizky Ridho dalam konferensi pers.

Optimisme tetap terjaga meski tantangan besar sudah di depan mata. Dia menilai laga melawan Bhayangkara FC bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian mental dan fokus.

”Tentunya tidak mudah karena Bhayangkara sendiri tidak pernah kalah di lima laga terakhir kalau saya tidak salah. Tentunya saya sangat excited untuk pertandingan nanti dan semoga kami bisa memenangkan pertandingan,” lanjut Rizky Ridho.

Secara statistik, kontribusi Rizky Ridho musim ini tergolong impresif dan stabil. Dia sudah tampil dalam 23 pertandingan sebagai starter dengan total 2.051 menit bermain, hampir tanpa rotasi.