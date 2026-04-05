Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 20.06 WIB

6 Clean Sheet, Tapi Punya Rapor Merah! Rizky Ridho Siap Uji Mental Persija Jakarta di Kandang Bhayangkara FC

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. (Istimewa)

JawaPos.com–Performa solid di lini belakang menjadi modal penting Rizky Ridho jelang laga krusial Persija Jakarta kontra Bhayangkara FC. Kapten muda itu membawa bekal enam clean sheet yang jadi bukti konsistensinya musim ini.

Persija Jakarta akan melakoni laga tandang lawan Bhayangkara FC pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Minggu (5/4). Target mencuri poin menjadi misi utama setelah dua laga terakhir gagal menghasilkan kemenangan maksimal.

Rizky Ridho menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap calon lawan yang sedang dalam tren positif. Bhayangkara FC datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyapu bersih lima laga terakhir.

Situasi itu membuat pertandingan diprediksi berjalan ketat sejak menit awal. Tekanan tinggi dipastikan mengiringi jalannya laga, terutama bagi lini pertahanan Persija Jakarta yang akan diuji konsistensinya.

”Teman-teman sudah dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Sebab, di dua laga kemarin kami belum mendapatkan poin sempurna atau tiga poin,” ujar Rizky Ridho dalam konferensi pers.

Optimisme tetap terjaga meski tantangan besar sudah di depan mata. Dia menilai laga melawan Bhayangkara FC bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian mental dan fokus.

”Tentunya tidak mudah karena Bhayangkara sendiri tidak pernah kalah di lima laga terakhir kalau saya tidak salah. Tentunya saya sangat excited untuk pertandingan nanti dan semoga kami bisa memenangkan pertandingan,” lanjut Rizky Ridho.

Secara statistik, kontribusi Rizky Ridho musim ini tergolong impresif dan stabil. Dia sudah tampil dalam 23 pertandingan sebagai starter dengan total 2.051 menit bermain, hampir tanpa rotasi.

Ketangguhan lini belakang terlihat dari enam clean sheet yang berhasil dicatatkan. Angka ini menjadi indikator penting peran vitalnya sebagai benteng utama Persija Jakarta.

Artikel Terkait
Persija Incar Tiga Poin di Lampung, Mauricio Souza Waspadai Permainan Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Incar Tiga Poin di Lampung, Mauricio Souza Waspadai Permainan Bhayangkara FC

05 April 2026, 18.22 WIB

Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Paul Munster Inginkan Dukungan Suporter, Subo Seto Siap Kerja Keras Demi 3 Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Paul Munster Inginkan Dukungan Suporter, Subo Seto Siap Kerja Keras Demi 3 Poin

05 April 2026, 16.11 WIB

Risto Mitrevski Langsung Pasang Mode Perang! Persebaya Surabaya Bangkit, Persija Jakarta Sudah Menanti - Image
Sepak Bola Indonesia

Risto Mitrevski Langsung Pasang Mode Perang! Persebaya Surabaya Bangkit, Persija Jakarta Sudah Menanti

05 April 2026, 15.29 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

