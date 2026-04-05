Bongkar DNA Persija Jakarta! Mauricio Souza Siapkan Serangan Mematikan untuk Hentikan Laju Bhayangkara FC

JawaPos.com–Laga tandang selalu menyimpan cerita berbeda, dan kali ini Persija Jakarta datang ke Lampung dengan misi besar pada lanjutan super league. Tekad kembali ke jalur kemenangan menjadi bahan bakar utama saat menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Minggu (5/4).

Pertandingan pekan ke-25 Super League 2025/2026 ini dipastikan berlangsung panas. Persija dan Bhayangkara sama-sama membawa ambisi kuat untuk mengamankan poin penuh demi menjaga posisi di klasemen.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memastikan timnya datang dengan persiapan matang lawan Bhayangkara. Meski tidak dalam kondisi ideal, dia melihat anak asuhnya tetap memiliki semangat bertarung tinggi pada lanjuta super league.

”Kami telah mempersiapkan diri dengan baik sesuai rencana untuk menghadapi pertandingan ini. Memang, dalam beberapa periode terakhir kami belum selalu memiliki skuad yang lengkap karena beberapa pemain harus membela tim nasional dan sebagian lainnya masih dalam proses pemulihan cedera,” ujar Mauricio.

”Meski begitu, kami tetap percaya bahwa tim mampu tampil maksimal dan memberikan performa terbaik pada pertandingan besok,” imbuh dia.

Situasi skuad memang menjadi tantangan tersendiri bagi Macan Kemayoran. Beberapa pemain kunci belum bisa tampil, sehingga memaksa tim melakukan penyesuaian strategi.

Nama Rizky Ridho tetap menjadi salah satu pilar penting di lini belakang. Dia diharapkan mampu menjaga stabilitas permainan sekaligus menjadi pemimpin di lapangan.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari performa lawan yang sedang menanjak. Bhayangkara FC tampil impresif dengan catatan lima kemenangan beruntun yang menunjukkan konsistensi mereka.