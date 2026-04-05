Optimisme Ahmad Nufiandani: Madura United Bidik Tiga Poin Penting Saat Jamu Borneo FC

JawaPos.com–Winger lokal Madura United FC Ahmad Nufiandani menunjukkan optimisme tinggi jelang laga krusial menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan lanjutan BRI Super League 2025/26. Pertandingan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Minggu (5/4) malam, menjadi momentum penting bagi tuan rumah untuk keluar dari tekanan.

Nufiandani menegaskan dia dan rekan-rekan setim sudah melakukan persiapan maksimal, baik dari sisi fisik maupun mental jelang lawan Borneo FC. Hal ini tak lepas dari hasil kurang memuaskan yang diraih Madura United dalam beberapa pertandingan terakhir lanjutan super league.

”Saya siapkan fisik dan mental, apalagi beberapa laga sebelumnya kami belum mendapatkan hasil maksimal. Untuk pertandingan ini, Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami latih,” ujar pemain yang pernah memperkuat Dewa United Banten FC tersebut dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, laga melawan Borneo FC bukan sekadar pertandingan biasa. Selain menghadapi tim papan atas, Madura United juga sedang berada dalam situasi yang tidak ideal.

Hingga pekan ke-25, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab masih terjebak di zona degradasi bersama Semen Padang FC dan PSBS Biak.

”Kami tahu ini laga penting. Semua pemain mengikuti instruksi pelatih dengan serius selama latihan. Kami ingin hasil maksimal di kandang,” tambah Ahmad Nufiandani.

Dukungan penuh dari suporter di SGMRP juga diyakini akan menjadi suntikan motivasi tambahan bagi para pemain Madura United. Bermain di kandang sendiri, mereka bertekad tampil lebih agresif dan disiplin demi mengamankan tiga poin.

Di sisi lain, Borneo FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Pesut Etam itu saat ini berada di papan atas klasemen dan masih dalam persaingan perebutan gelar juara. Kondisi tersebut membuat laga diprediksi berjalan ketat dan penuh tekanan bagi tuan rumah.