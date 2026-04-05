Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 20.46 WIB

Prediksi Semen Padang vs Persib: Maung Bandung Bidik Kemenangan di Tanah Minang

Skuad Persib Bandung berlatih jelang lawan Semen Padang. (Istimewa)

JawaPos.com–Laga menarik akan tersaji saat Semen Padang menjamu Persib Bandung pada pekan ke-26 BRI Super League, Minggu (5/4) malam WIB di Stadion H. Agus Salim. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang masih berjuang keluar dari zona degradasi.

Sebelum melawan Persib, Semen Padang datang dengan semangat baru setelah meraih kemenangan 2-0 atas PSBS Biak. Hasil tersebut menjadi debut manis bagi pelatih Imran Nahumarury yang mulai memberikan sentuhan berbeda pada permainan Kabau Sirah di super league. Meski demikian, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim.

Dalam lima laga terakhir, Semen Padang hanya mampu meraih satu kemenangan. Kondisi ini membuat mereka tertahan di papan bawah klasemen dan belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi di klasemen super league.

Laga melawan pemuncak klasemen jelas bukan situasi ideal untuk mencari poin, namun bermain di kandang bisa menjadi motivasi tambahan.

Di sisi lain, Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Bojan Hodak saat ini memimpin klasemen dan tengah memburu gelar juara. Konsistensi menjadi kunci kekuatan Maung Bandung musim ini, meski beberapa laga terakhir berakhir imbang.

Persib memiliki lini serang yang produktif. Penyerang andalan Andrew Jung tampil tajam dengan koleksi gol yang stabil sepanjang musim. Selain itu, peran kreatif dari Berguinho juga sangat vital dalam membangun serangan dan menciptakan peluang.

Meski tidak diperkuat beberapa pemain, kedalaman skuad Persib tetap menjadi keunggulan. Kembalinya Thom Haye dan pulihnya Julio Cesar memberikan tambahan energi di lini tengah dan belakang tim tamu.

Jika melihat rekor pertemuan, Persib juga lebih dominan atas Semen Padang dalam beberapa musim terakhir. Hal ini tentu menjadi modal penting untuk menjaga tren positif sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Namun demikian, Semen Padang bukan tanpa peluang. Mereka memiliki sosok Guillermo Fernandez yang bisa menjadi pembeda di lini depan. Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan tampil disiplin di lini belakang, tuan rumah masih berpeluang mencuri poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
