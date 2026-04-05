Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 21.00 WIB

Tanpa Ryo Matsumura dan Cardoso, Bhayangkara FC Tetap Percaya Diri Hadapi Persija

Bhayangkara FC percaya diri jelang duel panas kontra Persija Jakarta di Lampung. (Bhayangkara FC)

JawaPos.com–Bhayangkara FC dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26, Minggu (5/4) sore WIB. Duel di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, ini menjadi ujian bagi tuan rumah.

Absennya gelandang kreatif Ryo Matsumura menjadi kehilangan besar bagi The Guardian Bhayangkara FC. Pemain asal Jepang tersebut selama ini berperan penting dalam mengatur ritme permainan dan membangun serangan dari lini tengah.

Tak hanya Ryo, Bhayangkara FC juga tidak bisa menurunkan Alan Cardoso. Kedua pemain ini memang sedang berstatus pinjaman dari Persija, sehingga tidak dapat dimainkan saat menghadapi klub asalnya sesuai kesepakatan kontrak.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster tidak menampik bahwa absennya dua pemain tersebut menjadi tantangan besar. Namun, dia menegaskan, timnya tidak akan bergantung pada satu atau dua individu saja.

Munster memilih untuk tetap percaya pada kekuatan kolektif tim yang dimilikinya saat ini. Dia menilai seluruh pemain harus siap mengambil peran lebih demi menjaga performa tim tetap kompetitif.

”Ya, kami sadar dengan absennya pemain tersebut. Tapi kami juga punya pemain lain yang siap. Tim ini tidak bergantung pada individu,” ujar Munster dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Di sisi lain, Munster juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas lawan. Menurut dia, Persija adalah tim dengan kedalaman skuad yang sangat baik, sehingga siapapun yang dimainkan tetap memiliki kualitas tinggi.

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Bhayangkara FC untuk membuktikan konsistensi mereka di tengah keterbatasan. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan, namun tekanan juga tak kalah besar.

Sementara itu, Persija Jakarta diprediksi akan tampil agresif demi mengamankan poin penuh. Tim Macan Kemayoran tengah menjaga asa dalam persaingan papan atas, sehingga kemenangan menjadi target utama.

Artikel Terkait
6 Clean Sheet, Tapi Punya Rapor Merah! Rizky Ridho Siap Uji Mental Persija Jakarta di Kandang Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

6 Clean Sheet, Tapi Punya Rapor Merah! Rizky Ridho Siap Uji Mental Persija Jakarta di Kandang Bhayangkara FC

05 April 2026, 20.06 WIB

Bongkar DNA Persija Jakarta! Mauricio Souza Siapkan Serangan Mematikan untuk Hentikan Laju Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bongkar DNA Persija Jakarta! Mauricio Souza Siapkan Serangan Mematikan untuk Hentikan Laju Bhayangkara FC

05 April 2026, 19.56 WIB

Persija Incar Tiga Poin di Lampung, Mauricio Souza Waspadai Permainan Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Incar Tiga Poin di Lampung, Mauricio Souza Waspadai Permainan Bhayangkara FC

05 April 2026, 18.22 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

