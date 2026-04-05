Tanpa Ryo Matsumura dan Cardoso, Bhayangkara FC Tetap Percaya Diri Hadapi Persija

JawaPos.com–Bhayangkara FC dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26, Minggu (5/4) sore WIB. Duel di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, ini menjadi ujian bagi tuan rumah.

Absennya gelandang kreatif Ryo Matsumura menjadi kehilangan besar bagi The Guardian Bhayangkara FC. Pemain asal Jepang tersebut selama ini berperan penting dalam mengatur ritme permainan dan membangun serangan dari lini tengah.

Tak hanya Ryo, Bhayangkara FC juga tidak bisa menurunkan Alan Cardoso. Kedua pemain ini memang sedang berstatus pinjaman dari Persija, sehingga tidak dapat dimainkan saat menghadapi klub asalnya sesuai kesepakatan kontrak.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster tidak menampik bahwa absennya dua pemain tersebut menjadi tantangan besar. Namun, dia menegaskan, timnya tidak akan bergantung pada satu atau dua individu saja.

Munster memilih untuk tetap percaya pada kekuatan kolektif tim yang dimilikinya saat ini. Dia menilai seluruh pemain harus siap mengambil peran lebih demi menjaga performa tim tetap kompetitif.

”Ya, kami sadar dengan absennya pemain tersebut. Tapi kami juga punya pemain lain yang siap. Tim ini tidak bergantung pada individu,” ujar Munster dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Di sisi lain, Munster juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas lawan. Menurut dia, Persija adalah tim dengan kedalaman skuad yang sangat baik, sehingga siapapun yang dimainkan tetap memiliki kualitas tinggi.

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Bhayangkara FC untuk membuktikan konsistensi mereka di tengah keterbatasan. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan, namun tekanan juga tak kalah besar.