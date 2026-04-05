05 April 2026, 21.02 WIB

Persikad Bidik Tiga Poin saat Hadapi PSMS, Momentum Geser Posisi Klasemen!

Persikad Depok. (Istimewa)

JawaPos.com - Persikad akan menghadapi ujian penting saat menjamu PSMS Medan pada pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26. Laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB ini diprediksi berjalan ketat, mengingat kedua tim tengah bersaing di papan klasemen.

Saat ini, Persikad yang dikenal dengan julukan Serigala Margonda berada tepat di bawah PSMS Medan. 

Selisih poin yang hanya satu angka membuat pertandingan ini sangat krusial, terutama dalam perebutan posisi lima besar. 

Kemenangan akan membuka peluang besar bagi Persikad untuk menyalip lawannya sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Kapten Persikad, Luthfi Kamal, menegaskan kesiapan timnya menghadapi laga penting ini. Ia menyebut kemenangan telak 4-1 atas Persekat Tegal pada pekan sebelumnya menjadi modal berharga untuk menjaga kepercayaan diri tim.

Menurutnya, hasil positif tersebut tidak hanya meningkatkan mental bertanding, tetapi juga memperkuat keyakinan tim untuk terus berada di jalur persaingan papan atas. 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi performa agar tidak terpeleset di momen krusial seperti sekarang.

Luthfi juga mengingatkan bahwa laga melawan PSMS bukan sekadar soal posisi di klasemen. Lebih dari itu, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persikad untuk menjauh dari ancaman zona degradasi yang masih cukup dekat.

“Pertandingan ini sangat penting bagi kami. Kami ingin tetap bersaing di papan atas dan menjauh dari zona bawah,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Dari sisi rekor pertemuan, Persikad memiliki catatan yang cukup baik atas PSMS musim ini. Dalam dua pertemuan sebelumnya, mereka belum pernah kalah. Persikad berhasil meraih kemenangan saat bermain di kandang, serta mencuri satu poin saat bertandang ke Medan.

