Prediksi Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Duel Panas, Siapa Lebih Siap Menang?

JawaPos.com - Laga seru akan tersaji saat Bhayangkara FC menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-26.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda pada Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Bhayangkara FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk The Guardian itu tengah menikmati tren positif usai mencatat lima kemenangan beruntun.

Dalam periode tersebut, mereka tampil tajam dengan koleksi 14 gol dan hanya kebobolan sedikit, menunjukkan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan.

Kehadiran pemain anyar seperti Moussa Sidibe dan Henry Doumbia terbukti memberi dampak besar. Sidibe menjadi motor serangan dengan kontribusi gol dan assist yang konsisten, sementara Doumbia tampil klinis di depan gawang.

Namun, Bhayangkara tetap harus waspada. Mereka dipastikan kehilangan bek tengah andalan Slavko Damjanovic akibat akumulasi kartu. Absennya pemain kunci di lini belakang bisa menjadi celah yang dimanfaatkan lawan.

Di sisi lain, Persija Jakarta datang dengan situasi yang kurang ideal. Dalam dua pertandingan terakhir, Macan Kemayoran gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang. Meski begitu, performa mereka secara keseluruhan masih cukup kompetitif.

Persija juga menghadapi kendala di lini depan. Striker utama Maxwell Souza harus absen karena akumulasi kartu, sementara Mauro Zijlstra masih berkutat dengan cedera.