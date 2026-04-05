Antara
05 April 2026, 16.15 WIB

Persikad Depok vs PSMS Medan: Eko Purdjianto Percaya Diri Bisa Curi Poin, Tuan Rumah dalam Tren Positif

Latihan PSMS Medan. (ANTARA/Juraidi)

JawaPos.com - PSMS Medan tak gentar dan siap mencuri poin saat menghadapi tuan rumah Persikad Depok pada laga Liga 2 Pegadaian Championship yang akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (5/4).

Pelatih PSMS, Eko Purdjianto, yang dihubungi dari Medan, Sabtu, menegaskan timnya tak gentar dan siap tempur demi bisa membawa pulang poin menghadapi tuan rumah Persikad Depok.

“Kami siap melakoni pertandingan besok menghadapi Persikad. Hari ini kami sudah melakukan official training, dan target kami jelas, meraih tiga poin,” ujar Eko.

Ia juga mengakui kekuatan lawan saat ini tengah meningkat, apalagi mereka bermain di kandangnya sendiri. Namun ia tetap optimistis timnya mampu tampil maksimal mengingat persiapan yang dilakukan sudah cukup matang.

“Di klasemen ini semua tim bisa saling mengalahkan. Kami tahu Persikad penampilannya sedang naik, tapi kami bertekad menampilkan permainan yang bagus dan meraih hasil terbaik untuk PSMS,” katanya.

Sementara itu, salah seorang pemain PSMS, Bhudiar, menegaskan kesiapan penuh tim untuk mencuri poin di kandang lawan.

“Kami sebagai pemain sudah siap untuk pertandingan besok. Kami akan berusaha mencuri tiga poin di Pakansari. Dalam beberapa laga terakhir kami kehilangan poin, jadi besok kami akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemenangan,” katanya.

Laga menjadi penentuan penting bagi kedua tim dalam menjaga asa bertahan di Pegadaian Championship musim depan.

PSMS datang dengan tekanan setelah hasil kurang memuaskan dalam tiga laga terakhir, dua kekalahan dan satu hasil imbang. Tim berjuluk Ayam Kinantan kini tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Grup A (wilayah barat) dengan 30 poin, hanya terpaut satu angka dari Persikad di posisi ke-7.

Di sisi lain, Persikad justru tengah dalam tren positif. Dari tiga laga terakhir, mereka meraih dua kemenangan dan satu kekalahan, termasuk kemenangan telak 4-1 atas Persekat Tegal pekan lalu di Stadion Pakansari.

Editor: Hendra
