Carlos Pena Kecewa! Persita Tangerang Buang Banyak Peluang Saat Hadapi Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persita Tangerang harus pulang tanpa poin usai kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4) malam, tim tamu sebenarnya tampil cukup menjanjikan, namun kurang tajam dalam penyelesaian akhir.

Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak oleh Francisco Rivera pada menit ke-61. Momen tersebut menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat sejak awal hingga akhir.

Sepanjang pertandingan, Persita mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Bahkan, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu sempat mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Sayangnya, efektivitas di depan gawang menjadi masalah utama yang belum terpecahkan di laga ini.

Pelatih Persita, Carlos Pena, mengaku kecewa dengan hasil akhir. Ia menilai timnya pantas membawa pulang setidaknya satu poin dari pertandingan tersebut.

Menurutnya, pertandingan berjalan cukup seimbang dan Persebaya tidak memiliki banyak peluang bersih selain gol yang tercipta.

Ia juga mengapresiasi keberanian para pemainnya yang tetap bermain terbuka dan mengandalkan transisi cepat untuk menekan lawan.

“Kami sedih dengan hasil ini, tetapi tim sudah bekerja keras. Kami harus segera bangkit setelah pertandingan yang melelahkan ini,” ujar Pena dikutip dari ileague.id.

Beberapa peluang emas sempat didapat Persita, salah satunya melalui Rayco Rodriguez. Selain itu, situasi bola mati seperti tendangan sudut juga nyaris membuahkan hasil. Namun, buruknya akurasi membuat peluang tersebut terbuang percuma.