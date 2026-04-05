10 Ribu Tiket Ludes! Marc Klok Kirim Sinyal Bahaya, Persib Bandung Siap Bungkam Semen Padang di Laga Final Pertama

JawaPos.com–Atmosfer panas langsung terasa jelang duel pekan ke-26 Super League 2025/2026 saat Persib Bandung bertandang ke markas Semen Padang. Sebanyak 10 ribu tiket yang disediakan panitia di Stadion H Agus Salim dipastikan ludes, menandakan laga ini bukan sekadar pertandingan biasa.

Gelandang sekaligus motor permainan Persib Bandung Marc Klok menegaskan, timnya datang dengan satu misi mutlak. Tiga poin jadi harga mati dalam upaya menjaga jalur juara musim ini.

Klok menyebut pertandingan melawan Semen Padang sebagai awal dari rangkaian laga krusial yang menentukan nasib timnya. Dia bahkan menyebut sembilan pertandingan tersisa sebagai partai final yang harus disapu bersih.

”Kita tahu kami menyisakan sembilan laga dan kami menganggapnya seperti laga final. Kami ingin ambil (menang) semua dan besok adalah yang pertama dari sembilan final itu,” tegas Marc Klok dalam sesi temu media sebelum pertandingan.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena posisi Persib Bandung saat ini berada di puncak klasemen. Konsistensi menjadi kunci utama agar mereka tidak terpeleset di momen-momen krusial seperti sekarang.

Menariknya, tekanan dari tuan rumah justru tak membuat mental pemain Persib Bandung ciut. Sebaliknya, sold out tiket di Stadion H Agus Salim malah jadi suntikan motivasi tambahan bagi skuad Green Force asal Bandung tersebut.

Klok mengaku atmosfer penuh penonton justru menjadi tantangan yang ingin ditaklukkan. Dia percaya timnya mampu tampil maksimal meski bermain di bawah tekanan suporter lawan.

”(Tiket sold out) itu bagus. Bagus untuk Kota Padang dan bagus juga buat kami agar bisa tampil baik dan ambil semua poin di sini,” tegas Marc Klok.