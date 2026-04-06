Ardha Ihsan Asy'Ari
06 April 2026, 18.50 WIB

Dukungan Magis Bonek dan Bonita Bikin Bruno Paraiba Tersihir! Siap Bertarung Lebih Ganas demi Kalahkan Persija!

Detik-detik pemain Persebaya Surabaya, Bruno Paraiba, menjalani debutnya di Stadion Gelora Bung Tomo saat timnya mengalahkan Persita Tangerang. Ia masuk menggantikan Mihailo Perovic. (Persebaya)

JawaPos.com - Momen yang dinanti rekrutan baru Persebaya Surabaya, Bruno Paraiba, menjalani debut di Stadion Gelora Bung Tomo akhirnya tiba saat menjamu Persita Tangerang, Sabtu (4/4).

Sempat diragukan tampil karena cedera, ia akhirnya masuk lapangan pada pertengahan babak kedua menggantikan penyerang Mihailo Perovic. Ia pun menganggap momen tersebut sangat spesial.

“Debut di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi momen yang sangat spesial bagi saya. Atmosfernya luar biasa,” ujar Paraiba seperti dikutip dari laman resmi klub.

Tak mengherankan jika Paraiba memberi pujian terhadap atmosfer dukungan Bonek dan Bonita, karena ia merasakan magis dari sorak sorai mereka yang memberi energi tersendiri untuk bermain ngotot di lapangan.

“Dukungan Bonek dan Bonita benar-benar luar biasa. Energi yang mereka berikan sangat besar bagi kami. Karena itu, kami juga harus membalasnya dengan energi yang sama di atas lapangan,” tuturnya juga.

Berkat dukungan mereka, pemain berusia 31 tahun ini pun tampil cukup apik saat timnya menang 1-0 atas Persita, meski hanya bermain sekitar 21 menit. Ia mampu mencatatkan satu tembakan, satu dribel sukses, serta tiga umpan kepada rekan-rekannya.

Ia menyadari bahwa tampil baik saja selama kurang dari 30 menit kurang cukup untuk menjawab ekspektasi dari Bonek. Maka dari itu, ia bertekad untuk terus memacu diri agar menit bermain dan kontribusinya di Persebaya terus bertambah.

“Saya sangat bersyukur bisa merasakan momen ini. Tetapi saya juga sadar masih bisa memberikan lebih banyak lagi untuk tim,” imbuhnya.

Mantan pemain klub asal Korea Selatan, Cheonan City ini menegaskan siap menjadi andalan di sektor penyerang skuad Green Force saat bertandang ke markas Persija Jakarta 11 April mendatang.

