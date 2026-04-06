Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 20.10 WIB

Jadwal Persik Kediri vs Persijap Jepara, Berikut Waktu Kick-off dan Link Live Streaming

Pemain Persik Kediri Ezra Walian. (Dok. Persik Kediri)

JawaPos.com - Pertandingan antara Persik Kediri melawan Persijap Jepara akan menjadi salah satu laga menarik di pekan ke-26 Super League 2025/2026. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Senin (6/4) pukul 15.30 WIB.

Laga ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim masih berjuang menjauh dari papan bawah klasemen.

Persik saat ini berada di posisi ke-12, sementara Persijap menguntit tepat di bawahnya dengan selisih poin yang tipis. Situasi ini membuat pertandingan menjadi krusial bagi kedua tim untuk mengamankan posisi.

Sebagai tuan rumah, Persik Kediri memiliki keuntungan bermain di depan pendukung sendiri.

Selain itu, kondisi skuad Macan Putih juga sedang membaik setelah beberapa pemain penting kembali dari cedera.

Kehadiran pemain-pemain seperti Telmo Castanheira, Rendy Sanjaya, dan Rezaldi Hehanusa memberikan tambahan kekuatan di berbagai lini.

Pelatih Persik dipastikan memiliki lebih banyak opsi dalam meramu strategi. Dengan komposisi tim yang lebih lengkap, Persik berpeluang tampil lebih agresif sejak awal laga.

Target meraih tiga poin di kandang tentu menjadi prioritas utama demi mendongkrak posisi di klasemen.

Di sisi lain, Persijap Jepara datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu mampu mencatat hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Artikel Terkait
Prediksi Persik Kediri vs Persijap Jepara: Duel Sengit di Brawijaya, Potensi Hujan Gol - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persik Kediri vs Persijap Jepara: Duel Sengit di Brawijaya, Potensi Hujan Gol

06 April 2026, 19.24 WIB

Persik Kediri Butuh Kemenangan, Jose Enrique Siap Jadi Pembeda - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Butuh Kemenangan, Jose Enrique Siap Jadi Pembeda

06 April 2026, 19.18 WIB

Marcos Reina Ingatkan Ancaman Persijap Jepara, Persik Kediri Targetkan Tiga Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Marcos Reina Ingatkan Ancaman Persijap Jepara, Persik Kediri Targetkan Tiga Poin

06 April 2026, 18.56 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

