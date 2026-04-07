6 Kali Menangi Duel! Curhat Bruno Paraiba Rasakan Magis Kandang Persebaya Surabaya, Kini Bidik Tumbangkan Persija Jakarta

JawaPos.com—Ada momen emosional yang tak terlupakan saat Persebaya Surabaya menaklukkan Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Di balik kemenangan tipis itu, Bruno Paraiba akhirnya merasakan atmosfer magis Stadion Gelora Bung Tomo yang selama ini hanya dia dengar dari cerita.

Bermain di kandang sendiri selalu punya arti berbeda bagi setiap pemain Persebaya Surabaya. Apalagi ketika ribuan Bonek dan Bonita memadati tribun, menciptakan energi luar biasa yang langsung dirasakan pemain asal Brasil tersebut.

Persebaya Surabaya sukses mengamankan tiga poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan itu dicetak Francisco Rivera yang memastikan Green Force tetap menjaga tren positif.

Namun sorotan tak hanya tertuju pada pencetak gol. Bruno Paraiba justru menjadi cerita menarik karena akhirnya menjalani debut kandang yang penuh emosi dan kesan mendalam.

”Debut di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi momen yang sangat spesial bagi saya. Atmosfernya luar biasa,” ujar Bruno Paraiba.

Pernyataan itu menggambarkan betapa kuatnya aura stadion yang menjadi markas Persebaya Surabaya tersebut. Bruno masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69 menggantikan Mihailo Perovic. Meski hanya bermain sekitar 21 menit, dia langsung menunjukkan karakter permainan yang kuat dan berbeda.

Dari catatan statistik, kontribusinya cukup terasa meski belum mencetak gol. Dia mencatat satu tembakan, dua dribel sukses dengan akurasi 100 persen, serta beberapa sentuhan penting dalam fase serangan.

Yang paling mencolok adalah duel udara yang dia jalani. Dari enam duel udara, Bruno Paraiba mampu memenangkan empat di antaranya, menegaskan perannya sebagai target man yang diandalkan di kotak penalti.