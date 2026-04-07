Operasi Darurat dan Antibiotik Keras, hingga Main 90 Menit di Lapangan! Kisah Gila Marc Klok yang Bikin Persib Bandung Tetap di Puncak

Marc Klok tampil penuh meski baru menjalani operasi darurat saat Persib Bandung kalahkan Semen Padang FC. (Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung kembali menunjukkan mental juara saat menaklukkan Semen Padang FC pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Bermain di Stadion H Agus Salim Padang, Minggu (5/4/2026), kemenangan 2-0 diraih meski performa tim jauh dari kata sempurna.
Dua gol kemenangan Maung Bandung lahir dari aksi Ramon Tanque yang tampil klinis di depan gawang.
Namun, di balik kemenangan itu, tersimpan kisah luar biasa dari sang kapten, Marc Klok, yang bertarung bukan hanya melawan lawan, tetapi juga kondisi fisiknya sendiri.
Marc Klok mengakui Persib Bandung tidak tampil dalam performa terbaik saat menghadapi Semen Padang FC. Meski begitu, ia menilai kemenangan tersebut justru menegaskan karakter kuat timnya dalam perburuan gelar musim ini.
“Tentu saja atas performa tim bagaimana kami menang. Itu bukan pertandingan terbaik kami, tapi itu menunjukkan karakter dari kemenangan kami,” ucap Marc Klok.
Pernyataan itu menjadi gambaran jelas bagaimana Persib Bandung tetap mampu mengamankan tiga poin penting.
Situasi di papan klasemen memang sedang panas, dengan tekanan dari Borneo FC Samarinda yang terus membayangi. Dalam kondisi seperti itu, kemenangan menjadi harga mati, tak peduli bagaimana cara mendapatkannya.
Yang membuat cerita ini semakin dramatis adalah kondisi Marc Klok sebelum pertandingan berlangsung. Ia baru saja menjalani operasi darurat akibat infeksi bakteri di bagian lengannya.
“Ya sebenarnya saya tak menyangka bisa bermain. Ada bakteri di lengan saya, di siku, dan tepat sebelum terbang ke Padang, saya menjalani operasi darurat untuk mengangkat bakteri tersebut dan membersihkan lengan dan luka saya di Bandung, dan saya mendapat banyak obat penahan sakit,” papar Klok.
