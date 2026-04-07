Selalu Telat Panas! Rahasia Bojan Hodak Terbongkar di Balik Performa Naik-Turun Persib Bandung Lawan Semen Padang

JawaPos.com–Performa Persib Bandung kembali jadi sorotan meski sukses meraih kemenangan penting di pekan ke-26 Super League 2025/2026. Di balik hasil positif itu, tersimpan catatan menarik yang diungkap langsung oleh sang pelatih, Bojan Hodak.

Kemenangan 2-0 atas Semen Padang FC di Stadion H Agus Salim, Minggu (5/4) malam, menjadi bukti Maung Bandung tetap berada di jalur juara. Dua gol yang dicetak Ramon Tanque memastikan tiga poin krusial dalam persaingan papan atas.

Namun, jalannya pertandingan tidak semulus skor akhir yang terlihat. Persib Bandung justru sempat mengalami kesulitan di awal laga, terutama dalam 20 hingga 30 menit pertama saat tim tuan rumah tampil lebih agresif.

Situasi tersebut diakui Bojan Hodak yang menyebut anak asuhnya butuh waktu untuk menemukan ritme permainan.

”Saya sudah katakan sebelumnya, ini pertandingan yang sulit, karena dalam 20-30 menit pertama mereka masuk ke permainan dengan lebih baik. Tapi perlahan kami mulai mengontrol,” papar Hodak.

Setelah melewati fase sulit, Persib Bandung mulai menunjukkan kualitasnya sebagai kandidat juara. Gol pembuka pada menit ke-32 melalui sontekan Ramon Tanque menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan.

Keunggulan tersebut membuat Persib Bandung bermain lebih percaya diri dan mampu mengontrol tempo. Dominasi itu semakin terlihat ketika mereka berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-70 lewat sundulan kembali dari Tanque.

Meski menang meyakinkan, Bojan Hodak ternyata masih menyimpan catatan penting terkait performa timnya. Dia menyoroti inkonsistensi yang kerap terjadi, terutama saat memasuki babak kedua dalam beberapa pertandingan terakhir.