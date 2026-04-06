Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 16.27 WIB

Diguyur Hujan Lebat, Beckham Putra Beberkan Perjuangan Persib Amankan Tiga Poin

Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha. (Persib)

JawaPos.com–Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengaku bersyukur timnya mampu membawa pulang tiga poin dari markas Semen Padang pada pekan ke-26 Super League 2025/26. Laga di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4), berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk tim Maung Bandung.

Beckham Putra menilai hasil tersebut tidak diraih Persib dengan mudah. Selain menghadapi tekanan dari tuan rumah Semen Padang, kondisi cuaca yang ekstrem turut menjadi tantangan besar sepanjang pertandingan lanjutan super league.

Hujan deras yang mengguyur sejak awal laga super league membuat permainan Persib tidak berkembang maksimal saat lawan tuan rumah Semen Padang. Menurut Beckham Putra, lapangan yang licin cukup menyulitkan para pemain dalam mengontrol bola dan menjaga ritme permainan.

Namun, dia tetap mengapresiasi kerja keras seluruh rekan setim yang mampu menjaga fokus hingga peluit akhir dibunyikan.

”Alhamdulillah kita bisa dapat tiga poin. Dengan hujan yang sangat lebat, jelas tidak mudah bagi pemain untuk mengontrol pertandingan,” ujar Beckham dalam sesi konferensi pers usai laga dikutip dari ileague.id.

Dia juga memberikan pujian kepada Semen Padang yang tampil gigih di hadapan pendukungnya sendiri. Beckham menilai lawan menunjukkan determinasi tinggi untuk keluar dari tekanan di papan bawah klasemen.

Meski demikian, kedisiplinan dan konsistensi permainan menjadi faktor pembeda bagi Persib dalam laga tersebut. Beckham menyebut timnya tetap berpegang pada rencana permainan yang telah disiapkan pelatih Bojan Hodak.

”Apa yang dibilang pelatih benar, tidak mudah main di Padang. Mereka juga berjuang untuk menang. Tapi kami fokus saja ke pertandingan dan mencoba memberikan yang terbaik,” lanjut Beckham Putra.

Terkait persaingan di papan atas klasemen, Beckham menegaskan bahwa timnya tidak ingin terlalu memikirkan hasil yang diraih klub lain. Dia memilih fokus pada performa tim sendiri di setiap laga yang tersisa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
