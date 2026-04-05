Moch. Rizky Pratama Putra
05 April 2026, 22.51 WIB

Kalau Bisa Tiga Gol! Beckham dan Adam Siap Menggila Lawan Semen Padang, Persib Bandung Dekati Gelar Juara

Adam Alis siap jadi pembeda saat Persib Bandung menghadapi Semen Padang di laga krusial. (Persib)

JawaPos.com–Optimisme tinggi tengah menaungi skuad Persib Bandung jelang laga tandang krusial melawan Semen Padang. Tiga poin jadi harga mati dalam pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Minggu (5/4).

Ambisi itu bukan tanpa alasan karena Persib Bandung sedang berada di jalur juara musim ini. Konsistensi permainan membuat tim berjuluk Pangeran Biru semakin percaya diri menghadapi setiap laga sisa yang dianggap seperti final.

Kenangan manis musim lalu menjadi suntikan moral tersendiri bagi skuad Green Force. Saat itu, Persib Bandung sukses membalikkan keadaan dan menang meyakinkan 4-1 meski sempat tertinggal lebih dulu.

Dalam laga tersebut, dua sosok muda tampil gemilang dan jadi pembeda di lapangan. Adam Alis yang masuk sebagai pemain pengganti sukses mencetak gol penting, sementara Beckham Putra menutup kemenangan dengan dua golnya.

Kini, jelang pertemuan kembali dengan Semen Padang, keduanya kembali memancarkan optimisme tinggi. Bahkan, target pribadi pun sempat terlontar dengan nada santai namun penuh keyakinan.

”Kalau bisa ya tiga gol,” jawab Beckham dan Adam hampir bersamaan saat ditanya target mereka untuk mengulang performa impresif, Sabtu (4/4). Pernyataan itu menggambarkan rasa percaya diri yang tinggi sekaligus kesiapan mereka menghadapi tekanan laga penting.

Meski begitu, Beckham Putra tetap menegaskan prioritas utama tim tetap pada kemenangan. Dia menyebut, mencetak gol hanyalah bonus selama tim mampu membawa pulang tiga poin dari Padang.

”Kalau ada kesempatan mencetak gol, saya akan maksimalkan. Tapi kemenangan Persib Bandung yang lebih utama,” jelas Beckham.

Pernyataan itu menunjukkan kedewasaan pemain muda yang kini menjadi salah satu tumpuan tim.

Tags
