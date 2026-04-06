Bojan Hodak Masih Tak Puas Meski Persib Bandung Unggul Segalanya saat Membungkam Tuan Rumah Semen Padang

JawaPos.com - Perebutan gelar juara Indonesia Super League musim ini semakin ketat setelah Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama meraih kemenangan. Maung Bandung sukses mencuri tiga poin saat bertandang ke tim zona degradasi, Semen Padang.

Kemenangan 0-2 sudah cukup bagi Persib untuk mengkokohkan diri di puncak klasemen sementara Super League. Meski begitu, pelatih Bojan Hodak tetap merasa kurang puas karena performa yang terlambat panas terutama setelah jeda kompetisi.

"Entah kenapa, setiap pertandingan pertama setelah jeda kompetisi, kami belum berada di level terbaik. Jadi saya harap untuk laga berikutnya kami akan menjadi lebih baik," ungkap Hodak seperti dikutip dari laman resmi klub.

Pelatih asal Kroasia itu memang mengakui kesulitan menghadapi performa tangguh Semen Padang terutama pada 20-30 menit pertama. Namun, saat Ramon Tanque berhasil mencuri gol, Persib menjadi lebih mudah untuk mengeksploitasi pertahanan Tim Kabau Sirah.

"Benar-benar pertandingan yang sulit. Di 20 sampai 30 menit pertama mereka masuk ke pertandingan dengan lebih baik. Setelah itu perlahan kami mulai bisa mengontrol," ujarnya juga.

Hodak berani menyebut gol tersebut merupakan titik balik karena setelah Semen Padang kebobolan, pertahanan mereka menjadi lebih terbuka karena ingin menyamakan kedudukan, yang membuat Maung Bandung melihat banyak celah di pertahanan tuan rumah.

"Di babak kedua, sebagian besar kami mengontrol permainan. Saya tidak melihat banyak peluang bagi mereka. Kami mencetak satu gol lagi dan memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak lebih banyak gol," tuturnya lagi.

Kemampuan Persib dalam mengeksploitasi pertahanan Tim kabau Sirah memang terlihat dari statistik versi Liga 1 Match. Dalam aspek penguasaan bola, Beckham Putra CS unggul 57 persen berbanding 43 persen.