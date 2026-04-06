Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ardha Ihsan Asy'Ari
06 April 2026, 20.05 WIB

Bojan Hodak Masih Tak Puas Meski Persib Bandung Unggul Segalanya saat Membungkam Tuan Rumah Semen Padang

Momen saat Persib Bandung mencetak gol pertama ke gawang Semen Padang melalui Ramon Tanque. (Dok Persib)

JawaPos.com - Perebutan gelar juara Indonesia Super League musim ini semakin ketat setelah Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama meraih kemenangan. Maung Bandung sukses mencuri tiga poin saat bertandang ke tim zona degradasi, Semen Padang.

Kemenangan 0-2 sudah cukup bagi Persib untuk mengkokohkan diri di puncak klasemen sementara Super League. Meski begitu, pelatih Bojan Hodak tetap merasa kurang puas karena performa yang terlambat panas terutama setelah jeda kompetisi.

"Entah kenapa, setiap pertandingan pertama setelah jeda kompetisi, kami belum berada di level terbaik. Jadi saya harap untuk laga berikutnya kami akan menjadi lebih baik," ungkap Hodak seperti dikutip dari laman resmi klub.

Pelatih asal Kroasia itu memang mengakui kesulitan menghadapi performa tangguh Semen Padang terutama pada 20-30 menit pertama. Namun, saat Ramon Tanque berhasil mencuri gol, Persib menjadi lebih mudah untuk mengeksploitasi pertahanan Tim Kabau Sirah.

"Benar-benar pertandingan yang sulit. Di 20 sampai 30 menit pertama mereka masuk ke pertandingan dengan lebih baik. Setelah itu perlahan kami mulai bisa mengontrol," ujarnya juga.

Hodak berani menyebut gol tersebut merupakan titik balik karena setelah Semen Padang kebobolan, pertahanan mereka menjadi lebih terbuka karena ingin menyamakan kedudukan, yang membuat Maung Bandung melihat banyak celah di pertahanan tuan rumah.

"Di babak kedua, sebagian besar kami mengontrol permainan. Saya tidak melihat banyak peluang bagi mereka. Kami mencetak satu gol lagi dan memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak lebih banyak gol," tuturnya lagi.

Kemampuan Persib dalam mengeksploitasi pertahanan Tim kabau Sirah memang terlihat dari statistik versi Liga 1 Match. Dalam aspek penguasaan bola, Beckham Putra CS unggul 57 persen berbanding 43 persen.

Selain itu, Persib juga leluasa melepaskan tembakan ke arah gawang Semen Padang. Tercatat, tim berstatus juara bertahan itu melepaskan 18 tendangan, tujuh diantaranya berupa shoot on goal. Sedangkan Semen Padang hanya mencatatkan tiga tendangan yang mengarah ke gawang, dari total delapan shoot.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore