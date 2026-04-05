Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 06.01 WIB

Persib Perkasa di Puncak Klasemen, Teja Paku Alam Cetak Sejarah Baru di Liga

Teja Paku Alam tetap menjadi kiper dengan clean sheet terbanyak di Super League 2025-2026 meski gawangnya dibobol Persebaya Surabaya. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menunjukkan performa impresif dalam lanjutan BRI Super League musim 2025/2026. 

Bertandang ke markas Semen Padang, Maung Bandung sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 pada laga yang digelar di Stadion H. Agus Salim, Minggu (5/4) malam WIB.

Dua gol kemenangan Persib seluruhnya diborong oleh penyerang asal Brasil, Ramon Tanque. Ia membuka keunggulan pada menit ke-33 sebelum menggandakan skor di babak kedua, tepatnya menit ke-70. Penampilan tajamnya menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung cukup ketat tersebut.

Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen sementara. Mereka kini mengoleksi 61 poin dan menjaga jarak dari pesaing terdekatnya. 

Konsistensi yang ditunjukkan skuad asuhan Bojan Hodak membuat peluang mereka untuk meraih gelar juara semakin terbuka lebar.

Namun, kemenangan ini bukan hanya soal tambahan tiga poin. Ada catatan spesial yang turut mewarnai laga tersebut, terutama dari sektor pertahanan Persib yang tampil solid sepanjang pertandingan.

Performa gemilang kembali ditunjukkan oleh penjaga gawang andalan Persib, Teja Paku Alam. Ia sukses mencatatkan clean sheet sekaligus menorehkan rekor baru di kompetisi musim ini. 

Hingga pekan ke-26, Teja telah mengoleksi 16 kali nirbobol, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

