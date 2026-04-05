Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
06 April 2026, 04.24 WIB

Assist Thom Haye Jadi Kunci! Persib Bandung Tampil Efisien, Semen Padang Tak Berkutik

Thom Haye tampil impresif dengan satu assist saat Persib Bandung mengalahkan Semen Padang 2-0. (Persib) - Image

Thom Haye tampil impresif dengan satu assist saat Persib Bandung mengalahkan Semen Padang 2-0. (Persib)

JawaPos.com — Assist gelandang Timnas Indonesia Thom Haye menjadi pembeda dalam kemenangan Persib Bandung atas Semen Padang. Dua gol tanpa balas memastikan Maung Bandung pulang dengan tiga poin penting dalam lanjutan Super League 2025/2026.

Laga yang digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026) malam, langsung berlangsung dalam tempo tinggi.

Tuan rumah Semen Padang tampil agresif sejak awal dengan mengambil inisiatif serangan untuk menekan pertahanan Persib Bandung.

Tekanan Semen Padang terlihat jelas di menit-menit awal pertandingan. Mereka berusaha memanfaatkan momentum bermain di hadapan pendukung sendiri untuk mencuri keunggulan cepat.

Pada menit ke-11, peluang emas hampir tercipta lewat sundulan Diego Mauricio. Namun bola hasil tandukannya masih melebar tipis di sisi gawang sehingga gagal membuka keunggulan bagi tim tuan rumah.

Hanya berselang satu menit, ancaman kembali datang dari Semen Padang. Kali ini giliran Guillermo yang mencoba peruntungannya melalui sundulan, tetapi masih bisa diamankan dengan baik oleh kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam.

Persib Bandung tidak tinggal diam menghadapi tekanan tersebut. Perlahan, mereka mulai keluar dari tekanan dan mencoba mengembangkan permainan sejak menit ke-17.

Peluang pertama Persib hadir lewat sepakan jarak jauh Beckham Putra Nugraha. Sayangnya, bola masih mengarah tepat ke pelukan penjaga gawang Semen Padang sehingga belum membahayakan.

Serangan Persib semakin berbahaya ketika memasuki pertengahan babak pertama. Skema bola mati mulai dimaksimalkan untuk membongkar pertahanan Semen Padang.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Kalau Bisa Tiga Gol! Beckham dan Adam Siap Menggila Lawan Semen Padang, Persib Bandung Dekati Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalau Bisa Tiga Gol! Beckham dan Adam Siap Menggila Lawan Semen Padang, Persib Bandung Dekati Gelar Juara

05 April 2026, 22.51 WIB

10 Ribu Tiket Ludes! Marc Klok Kirim Sinyal Bahaya, Persib Bandung Siap Bungkam Semen Padang di Laga Final Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

10 Ribu Tiket Ludes! Marc Klok Kirim Sinyal Bahaya, Persib Bandung Siap Bungkam Semen Padang di Laga Final Pertama

05 April 2026, 22.44 WIB

Psywar Bojan Hodak! Persib Bandung Siap Sapu Bersih 9 Laga Final, Semen Padang Jadi Target Berikutnya - Image
Sepak Bola Indonesia

Psywar Bojan Hodak! Persib Bandung Siap Sapu Bersih 9 Laga Final, Semen Padang Jadi Target Berikutnya

05 April 2026, 22.37 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore