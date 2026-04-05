Assist Thom Haye Jadi Kunci! Persib Bandung Tampil Efisien, Semen Padang Tak Berkutik

Thom Haye tampil impresif dengan satu assist saat Persib Bandung mengalahkan Semen Padang 2-0. (Persib)
JawaPos.com — Assist gelandang Timnas Indonesia Thom Haye menjadi pembeda dalam kemenangan Persib Bandung atas Semen Padang. Dua gol tanpa balas memastikan Maung Bandung pulang dengan tiga poin penting dalam lanjutan Super League 2025/2026.
Laga yang digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026) malam, langsung berlangsung dalam tempo tinggi.
Tuan rumah Semen Padang tampil agresif sejak awal dengan mengambil inisiatif serangan untuk menekan pertahanan Persib Bandung.
Tekanan Semen Padang terlihat jelas di menit-menit awal pertandingan. Mereka berusaha memanfaatkan momentum bermain di hadapan pendukung sendiri untuk mencuri keunggulan cepat.
Pada menit ke-11, peluang emas hampir tercipta lewat sundulan Diego Mauricio. Namun bola hasil tandukannya masih melebar tipis di sisi gawang sehingga gagal membuka keunggulan bagi tim tuan rumah.
Hanya berselang satu menit, ancaman kembali datang dari Semen Padang. Kali ini giliran Guillermo yang mencoba peruntungannya melalui sundulan, tetapi masih bisa diamankan dengan baik oleh kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam.
Persib Bandung tidak tinggal diam menghadapi tekanan tersebut. Perlahan, mereka mulai keluar dari tekanan dan mencoba mengembangkan permainan sejak menit ke-17.
Peluang pertama Persib hadir lewat sepakan jarak jauh Beckham Putra Nugraha. Sayangnya, bola masih mengarah tepat ke pelukan penjaga gawang Semen Padang sehingga belum membahayakan.
Serangan Persib semakin berbahaya ketika memasuki pertengahan babak pertama. Skema bola mati mulai dimaksimalkan untuk membongkar pertahanan Semen Padang.