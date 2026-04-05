Moch. Rizky Pratama Putra
06 April 2026, 04.35 WIB

Klasemen Terbaru Memanas! Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung, Selisih 4 Poin Bikin Persaingan Makin Sengit

Selebrasi pemain Persib Bandung dan Borneo FC usai meraih kemenangan penting dalam perburuan puncak klasemen Super League 2025/2026. (Persib, Borneo FC) - Image

Selebrasi pemain Persib Bandung dan Borneo FC usai meraih kemenangan penting dalam perburuan puncak klasemen Super League 2025/2026. (Persib, Borneo FC)

JawaPos.com — Persaingan papan atas Super League 2025/2026 makin sengit setelah hasil pertandingan terbaru mengubah dinamika klasemen. Persib Bandung masih kokoh di puncak, namun Borneo FC Samarinda terus menempel dengan jarak yang semakin mengancam.

Borneo FC menunjukkan konsistensi impresif usai menaklukkan Madura United dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (5/4) malam.

Kemenangan ini menjaga asa mereka untuk terus memberi tekanan kepada pemuncak klasemen hingga pekan-pekan krusial mendatang.

Gol cepat langsung membuka jalan bagi Borneo FC di awal pertandingan. Pada menit kedua, Koldo Obieta sukses mencetak gol usai memanfaatkan umpan matang dari Mariano Peralta.

Dominasi Borneo FC terlihat sejak awal laga dengan sejumlah peluang berbahaya yang terus ditekan ke lini pertahanan Madura United.

Namun hingga pertengahan babak pertama, belum ada tambahan gol yang tercipta meski peluang demi peluang terus hadir.

Petaka sempat datang bagi Borneo FC menjelang turun minum. Gol bunuh diri Christophe Nduwarugira pada menit ke-42 membuat skor kembali imbang 1-1 dan memberi harapan bagi tuan rumah.

Memasuki babak kedua, Borneo FC tampil lebih agresif dan kembali mengambil alih kendali permainan. Koldo Obieta mencetak gol keduanya pada menit ke-60 setelah menerima umpan Juan Villa yang mengoyak lini belakang lawan.

Madura United berusaha bangkit dengan sejumlah peluang dari Lulinha dan Riquelme. Namun ketangguhan lini pertahanan Borneo FC serta penampilan solid Nadeo Argawinata membuat upaya tersebut selalu gagal berbuah gol.

Editor: Edi Yulianto
Assist Thom Haye Jadi Kunci! Persib Bandung Tampil Efisien, Semen Padang Tak Berkutik - Image
Sepak Bola Indonesia

Assist Thom Haye Jadi Kunci! Persib Bandung Tampil Efisien, Semen Padang Tak Berkutik

06 April 2026, 04.24 WIB

Kalau Bisa Tiga Gol! Beckham dan Adam Siap Menggila Lawan Semen Padang, Persib Bandung Dekati Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalau Bisa Tiga Gol! Beckham dan Adam Siap Menggila Lawan Semen Padang, Persib Bandung Dekati Gelar Juara

05 April 2026, 22.51 WIB

10 Ribu Tiket Ludes! Marc Klok Kirim Sinyal Bahaya, Persib Bandung Siap Bungkam Semen Padang di Laga Final Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

10 Ribu Tiket Ludes! Marc Klok Kirim Sinyal Bahaya, Persib Bandung Siap Bungkam Semen Padang di Laga Final Pertama

05 April 2026, 22.44 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

