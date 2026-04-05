Klasemen Terbaru Memanas! Borneo FC Tempel Ketat Persib Bandung, Selisih 4 Poin Bikin Persaingan Makin Sengit

JawaPos.com — Persaingan papan atas Super League 2025/2026 makin sengit setelah hasil pertandingan terbaru mengubah dinamika klasemen. Persib Bandung masih kokoh di puncak, namun Borneo FC Samarinda terus menempel dengan jarak yang semakin mengancam.

Borneo FC menunjukkan konsistensi impresif usai menaklukkan Madura United dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (5/4) malam.

Kemenangan ini menjaga asa mereka untuk terus memberi tekanan kepada pemuncak klasemen hingga pekan-pekan krusial mendatang.

Gol cepat langsung membuka jalan bagi Borneo FC di awal pertandingan. Pada menit kedua, Koldo Obieta sukses mencetak gol usai memanfaatkan umpan matang dari Mariano Peralta.

Dominasi Borneo FC terlihat sejak awal laga dengan sejumlah peluang berbahaya yang terus ditekan ke lini pertahanan Madura United.

Namun hingga pertengahan babak pertama, belum ada tambahan gol yang tercipta meski peluang demi peluang terus hadir.

Petaka sempat datang bagi Borneo FC menjelang turun minum. Gol bunuh diri Christophe Nduwarugira pada menit ke-42 membuat skor kembali imbang 1-1 dan memberi harapan bagi tuan rumah.

Memasuki babak kedua, Borneo FC tampil lebih agresif dan kembali mengambil alih kendali permainan. Koldo Obieta mencetak gol keduanya pada menit ke-60 setelah menerima umpan Juan Villa yang mengoyak lini belakang lawan.