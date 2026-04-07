Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 00.33 WIB

Bhayangkara FC Tumbangkan Persija, Nehar Sadiki Sebut Timnya Belum Puas

Bek Bhayangkara FC, Nehar Sadiki (jersey putih) saat menghadapi Persija Jakarta. (Dok ILeague)

JawaPos.com - Kemenangan penting diraih Bhayangkara Presisi Lampung FC saat menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025/2026. 

Bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, akhir pekan lalu, Bhayangkara yang dilatih Paul Munster sukses menaklukkan tim tamu dengan skor tipis 3-2. Hasil ini bukan sekadar tambahan tiga poin. 

Bhayangkara kini berhasil merangkak naik ke posisi kelima klasemen sementara, membuka peluang untuk terus bersaing di papan atas hingga akhir musim.

Bek andalan Bhayangkara, Nehar Sadiki, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya usai pertandingan. Ia menilai kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh tim yang tampil solid sepanjang laga.

“Kami melakukan pekerjaan yang hebat, jadi Alhamdulillah. Setiap kali kami bermain, target kami jelas, yaitu meraih tiga poin. Kami sangat senang dengan hasil ini,” ujar Nehar dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, performa tim yang semakin stabil terutama di paruh kedua musim menjadi faktor penting di balik kebangkitan Bhayangkara. Ia pun optimistis timnya masih bisa melangkah lebih jauh.

“Menurut saya kami memang pantas ada di posisi ini. Tapi kami tidak mau berhenti di sini. Kami ingin terus naik, mungkin ke posisi tiga atau empat besar,” lanjut pemain bertahan tersebut.

Selain menyoroti kerja kolektif tim, Nehar juga memberikan apresiasi kepada sang pelatih. Ia menyebut metode latihan yang diterapkan memang cukup keras, namun terbukti efektif dalam meningkatkan performa tim.

“Pelatih itu yang terbaik. Memang kadang dia sangat menekan kami, tapi itu karena dia ingin kami berkembang. Kami semua menghargai dan menyukai cara kerjanya,” katanya.

Editor: Edi Yulianto
