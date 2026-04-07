Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya Jadi Tumbal! Gacornya Performa Moussa Sidibe di Bhayangkara FC

JawaPos.com–Penampilan menggila Moussa Sidibe Bersama Bhayangkara FC benar-benar mengubah peta persaingan papan atas Super League 2025/2026. Dua golnya tak hanya menjatuhkan Persija Jakarta, tapi juga membuat Persebaya Surabaya harus rela angkat kaki dari lima besar klasemen.

Bhayangkara FC tampil dramatis saat menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 3-2 di hadapan publik sendiri. Sosok kunci kemenangan pada laga super league itu tak lain adalah Moussa Sidibe yang tampil sebagai pembeda di laga penuh tekanan.

Moussa Sidibe memborong dua gol yang memastikan tiga poin tetap berada di Lampung. Namun, pemain asal Mali tersebut memilih tetap rendah hati dan menaruh respek tinggi terhadap kekuatan lawan.

”Kami sudah tahu bahwa Persija adalah tim yang hebat, salah satu favorit untuk memenangkan liga. Mengalahkan mereka di sini, di kandang kami, dan di saat-saat terakhir. Saya sangat senang untuk tiga poin ini,” ujar Sidibe.

Kemenangan di menit-menit akhir memang terasa spesial bagi Bhayangkara FC. Apalagi, Persija Jakarta dikenal sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini.

Kepercayaan diri Sidibe juga sedang berada di level tertinggi sejak kembali ke kompetisi kasta tertinggi. Meski begitu, ia menegaskan tidak ingin terlena dengan performa individunya.

”Sebenarnya saya memiliki banyak kepercayaan diri pada diri saya sendiri sejak kembali ke Super League ini. Saya mencoba untuk terus melanjutkannya, karena hal tersulit dalam sepak bola adalah konsistensi. Itulah yang saya coba lakukan setiap hari,” lanjut Moussa Sidibe.

Di balik brace yang dia cetak, statistik Sidibe memang menunjukkan performa kelas atas. Dia bermain penuh selama 90 menit dan mencetak dua gol hanya dari expected goals (xG) sebesar 0,38.