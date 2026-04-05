Dua Gol Sidebe Bawa Bhayangkara Tumbangkan Persija 3-2

JawaPos.com–Dua gol Moussa Sidebe membawa Bhayangkara FC menumbangkan kesebelasan Ibu Kota Persija Jakarta 3-2. Laga lanjutan Super League 2025/2026 itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Minggu (5/4).

Dilansir dari Antara, Moussa Sidibe mencetak gol pada menit 27 dan di masa tambahan waktu. Gol-gol tersebut mengunci kemenangan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pada babak pertama, Persija Jakarta yang berada di peringkat kedua klasemen sementara langsung berinisiatif melakukan serangan ke daerah pertahanan Bhayangkara. Hasilnya satu menit pertandingan berjalan Rayhan Hanan berhasil menceploskan bola ke gawang Bhayangkara Presisi Lampung yang dikawal Aqil Savik.

Rayhan Hanan yang tak terkawal di dalam kotak penalti mampu menuntaskan umpan lambung yang dikirim Allano.

Tertinggal 0-1 Bhayangkara masih belum bisa terlepas dari tekanan Macan Kemayoran hingga 15 menit pertama. Barulah di atas menit ke-20 tim tuan rumah bisa keluar dari tekanan.

Bhayangkara mencoba mencari peluang melalui tiga pemain depannya yakni, Doumbia, Sidibe dan Privat. Hasilnya pada menit 27 Sidibe mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pada babak kedua menit 47, Persija harus bermain dengan 10 pemain. Jordi Amat dikartu merah wasit setelah mendapat kartu kuning kedua.

Bhayangkara yang menang jumlah pemain berupaya menambah gol. Tetapi tim tamu yang menemukan gol kedua setelah tendangan bebas Fabio Calonego pada menit ke-62 berhasil merobek gawang Bhayangkara.