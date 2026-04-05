Antara
06 April 2026, 01.33 WIB

Dua Gol Sidebe Bawa Bhayangkara Tumbangkan Persija 3-2

Pemain Bhayangkara FC merayakan gol kemenangan. (Dian Hadiyatna/Antara)

JawaPos.com–Dua gol Moussa Sidebe membawa Bhayangkara FC menumbangkan kesebelasan Ibu Kota Persija Jakarta 3-2. Laga lanjutan Super League 2025/2026 itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Minggu (5/4).

Dilansir dari Antara, Moussa Sidibe mencetak gol pada menit 27 dan di masa tambahan waktu. Gol-gol tersebut mengunci kemenangan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pada babak pertama, Persija Jakarta yang berada di peringkat kedua klasemen sementara langsung berinisiatif melakukan serangan ke daerah pertahanan Bhayangkara. Hasilnya satu menit pertandingan berjalan Rayhan Hanan berhasil menceploskan bola ke gawang Bhayangkara Presisi Lampung yang dikawal Aqil Savik.

Rayhan Hanan yang tak terkawal di dalam kotak penalti mampu menuntaskan umpan lambung yang dikirim Allano.

Tertinggal 0-1 Bhayangkara masih belum bisa terlepas dari tekanan Macan Kemayoran hingga 15 menit pertama. Barulah di atas menit ke-20 tim tuan rumah bisa keluar dari tekanan.

Bhayangkara mencoba mencari peluang melalui tiga pemain depannya yakni, Doumbia, Sidibe dan Privat. Hasilnya pada menit 27 Sidibe mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pada babak kedua menit 47, Persija harus bermain dengan 10 pemain. Jordi Amat dikartu merah wasit setelah mendapat kartu kuning kedua.

Bhayangkara yang menang jumlah pemain berupaya menambah gol. Tetapi tim tamu yang menemukan gol kedua setelah tendangan bebas Fabio Calonego pada menit ke-62 berhasil merobek gawang Bhayangkara.

Tertinggal 2-1, Bhayangkara coba menambah tekanan ke Persija melalui berbagai serangan. Akhirnya Dendy Sulistyawan yang baru masuk mampu menceploskan bola ke gawang Persija melalui skema tendangan bebas pada menit 86 yang membuat kedudukan imbang 2-2.

Artikel Terkait
Tanpa Ryo Matsumura dan Cardoso, Bhayangkara FC Tetap Percaya Diri Hadapi Persija - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Ryo Matsumura dan Cardoso, Bhayangkara FC Tetap Percaya Diri Hadapi Persija

05 April 2026, 21.00 WIB

Prediksi Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Duel Panas, Siapa Lebih Siap Menang? - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Duel Panas, Siapa Lebih Siap Menang?

05 April 2026, 20.53 WIB

6 Clean Sheet, Tapi Punya Rapor Merah! Rizky Ridho Siap Uji Mental Persija Jakarta di Kandang Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

6 Clean Sheet, Tapi Punya Rapor Merah! Rizky Ridho Siap Uji Mental Persija Jakarta di Kandang Bhayangkara FC

05 April 2026, 20.06 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

