Mimpi Besar Luke Vickery! Calon Striker Naturalisasi Ini Siap Antar Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030

Luke Vickery saat memperkuat Western United FC, striker muda yang digadang jadi solusi lini depan Timnas Indonesia. (Instagram @luke.vickery_)

JawaPos.com–Harapan baru untuk lini depan Timnas Indonesia kembali muncul lewat sosok muda potensial, Luke Vickery. Striker berusia 20 tahun itu terang-terangan memimpikan satu hal besar: membawa Skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2030.

Mimpi itu bukan sekadar angan, melainkan ambisi yang mulai menemukan jalannya di tengah kebutuhan nyata tim nasional. Lini depan Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum benar-benar tuntas meski performa tim secara keseluruhan terus membaik.

Teranyar, Timnas Indonesia menuntaskan dua laga FIFA Series 2026 dengan hasil yang cukup kontras. Setelah menang meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, langkah tim harus terhenti usai kalah tipis 0-1 dari Bulgaria di partai final.

Hasil tersebut memang belum berbuah gelar, tetapi perkembangan permainan tim racikan John Herdman mendapat apresiasi luas. Organisasi permainan dinilai semakin rapi, dengan lini belakang yang tampil disiplin dan sulit ditembus.

Namun, masalah klasik kembali mencuat saat membahas efektivitas serangan. Penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat sejumlah peluang emas gagal dikonversi menjadi gol.

Saat ini, lini depan praktis bertumpu pada Ole Romeny sebagai ujung tombak utama. Sementara opsi lain seperti Ramadhan Sananta belum mampu memberikan dampak signifikan di level internasional.

Kondisi tersebut memicu dorongan kuat agar federasi mencari alternatif solusi, termasuk melalui jalur naturalisasi. Nama-nama pemain keturunan yang berkarier di luar negeri pun mulai ramai diperbincangkan, salah satunya Luke Vickery.

Luke Vickery kini memperkuat Macarthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah menunjukkan potensi sebagai striker modern dengan atribut yang cukup komplet.