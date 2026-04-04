Moch. Rizky Pratama Putra
04 April 2026, 20.27 WIB

Dibilang 'Bodoh' oleh Pengamat Belanda, PSSI Pasang Badan Bela Pemain Diaspora Timnas Indonesia!

Polemik paspor pemain Timnas Indonesia memicu kontroversi besar di sepak bola Belanda. (Go Ahead Eagles)

JawaPos.com — Langkah pemain diaspora menerima paspor Indonesia justru menuai sorotan tajam dari pengamat Belanda. Bahkan, mereka disebut bertindak tanpa perhitungan matang yang bisa berdampak panjang pada karier profesional.

Pengamat sepak bola asal Belanda, Tijmen van Wissing, melontarkan kritik keras terhadap fenomena naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Ia menilai keputusan sejumlah pemain menerima paspor WNI terlalu gegabah dan berpotensi merugikan diri sendiri.

Langkah agresif PSSI dalam menaturalisasi pemain memang membawa dampak positif bagi performa Timnas Indonesia. Namun di sisi lain, kebijakan ini mulai memunculkan persoalan serius, terutama terkait regulasi di kompetisi Eropa.

Masalah mencuat di Eredivisie, liga kasta tertinggi Belanda yang memiliki aturan ketat untuk pemain non-Uni Eropa.

Status kewarganegaraan baru para pemain diaspora membuat mereka tidak lagi dihitung sebagai pemain lokal atau Uni Eropa.

Kasus terbaru melibatkan Dean James yang menjadi sorotan usai tampil bersama Go Ahead Eagles. Penampilannya dipermasalahkan oleh NAC Breda yang kalah telak 0-6 dan mengajukan protes resmi.

NAC Breda menilai Dean James tidak memenuhi syarat sebagai pemain lokal karena telah berstatus WNI. Hal ini memicu tuntutan agar pertandingan tersebut diulang karena dianggap melanggar regulasi.

Masalah serupa juga menimpa Nathan Tjoe-A-On saat membela Willem II. Klub TOP Oss bahkan ikut mengajukan keberatan setelah kalah 1-3 dalam laga yang turut melibatkan pemain tersebut.

