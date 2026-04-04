Dibilang 'Bodoh' oleh Pengamat Belanda, PSSI Pasang Badan Bela Pemain Diaspora Timnas Indonesia!

JawaPos.com — Langkah pemain diaspora menerima paspor Indonesia justru menuai sorotan tajam dari pengamat Belanda. Bahkan, mereka disebut bertindak tanpa perhitungan matang yang bisa berdampak panjang pada karier profesional.

Pengamat sepak bola asal Belanda, Tijmen van Wissing, melontarkan kritik keras terhadap fenomena naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Ia menilai keputusan sejumlah pemain menerima paspor WNI terlalu gegabah dan berpotensi merugikan diri sendiri.

Langkah agresif PSSI dalam menaturalisasi pemain memang membawa dampak positif bagi performa Timnas Indonesia. Namun di sisi lain, kebijakan ini mulai memunculkan persoalan serius, terutama terkait regulasi di kompetisi Eropa.

Masalah mencuat di Eredivisie, liga kasta tertinggi Belanda yang memiliki aturan ketat untuk pemain non-Uni Eropa.

Status kewarganegaraan baru para pemain diaspora membuat mereka tidak lagi dihitung sebagai pemain lokal atau Uni Eropa.

Kasus terbaru melibatkan Dean James yang menjadi sorotan usai tampil bersama Go Ahead Eagles. Penampilannya dipermasalahkan oleh NAC Breda yang kalah telak 0-6 dan mengajukan protes resmi.

NAC Breda menilai Dean James tidak memenuhi syarat sebagai pemain lokal karena telah berstatus WNI. Hal ini memicu tuntutan agar pertandingan tersebut diulang karena dianggap melanggar regulasi.