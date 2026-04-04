Besaran Gaji Lamine Yamal di Barcelona Terungkap: Masih di Bawah Mbappe dan Vinicius Jr

Bintang Barcelona Lamine Yamal. (instagram.com/@lamineyamal)
JawaPos.com - Meski sudah menjadi wajah baru Barcelona dan memakai jersey nomor 10 yang dulu identik dengan Lionel Messi, gaji Lamine Yamal ternyata masih belum setara dengan para superstar terbesar dunia.
Melansir Le’Equipe, Yamal saat ini menerima sekitar €1,33 juta per bulan secara bruto dari Barcelona. Angka itu setara dengan kurang lebih €16 juta per tahun sebelum pajak.
Setelah dipotong pajak di Spanyol, pendapatan bersih pemain berusia 18 tahun itu diperkirakan berada di bawah €10 juta per musim.
Jumlah tersebut masih jauh di bawah pemain seperti Kylian Mbappé atau Vinícius Júnior, yang kabarnya menerima hampir dua kali lipat dari Yamal.
Meski begitu, kontrak baru Yamal juga dipenuhi bonus performa. Barcelona memasukkan klausul tambahan berdasarkan jumlah pertandingan, gol, assist, trofi yang dimenangkan, hingga penghargaan individu seperti Ballon d'Or.
Jika semua bonus itu terpenuhi, total pendapatannya bisa mendekati atau bahkan melewati €20 juta per tahun.
Ada juga laporan lain yang menyebut kontrak jangka panjang Yamal hingga 2031 dapat bernilai hampir €40 juta per tahun jika seluruh bonus, hak citra, dan insentif tambahan aktif. Namun, angka itu dianggap sebagai skenario maksimal, bukan gaji pokok yang ia terima setiap musim.