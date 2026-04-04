M Shofyan Dwi Kurniawan
04 April 2026, 19.08 WIB

Besaran Gaji Lamine Yamal di Barcelona Terungkap: Masih di Bawah Mbappe dan Vinicius Jr

Bintang Barcelona Lamine Yamal. (instagram.com/@lamineyamal)&nbsp;

JawaPos.com - Meski sudah menjadi wajah baru Barcelona dan memakai jersey nomor 10 yang dulu identik dengan Lionel Messi, gaji Lamine Yamal ternyata masih belum setara dengan para superstar terbesar dunia.

Melansir Le’Equipe, Yamal saat ini menerima sekitar €1,33 juta per bulan secara bruto dari Barcelona. Angka itu setara dengan kurang lebih €16 juta per tahun sebelum pajak.

Setelah dipotong pajak di Spanyol, pendapatan bersih pemain berusia 18 tahun itu diperkirakan berada di bawah €10 juta per musim.

Jumlah tersebut masih jauh di bawah pemain seperti Kylian Mbappé atau Vinícius Júnior, yang kabarnya menerima hampir dua kali lipat dari Yamal.

Meski begitu, kontrak baru Yamal juga dipenuhi bonus performa. Barcelona memasukkan klausul tambahan berdasarkan jumlah pertandingan, gol, assist, trofi yang dimenangkan, hingga penghargaan individu seperti Ballon d'Or. 

Jika semua bonus itu terpenuhi, total pendapatannya bisa mendekati atau bahkan melewati €20 juta per tahun.

Ada juga laporan lain yang menyebut kontrak jangka panjang Yamal hingga 2031 dapat bernilai hampir €40 juta per tahun jika seluruh bonus, hak citra, dan insentif tambahan aktif. Namun, angka itu dianggap sebagai skenario maksimal, bukan gaji pokok yang ia terima setiap musim.

Artikel Terkait
Hansi Flick Buka Suara! Tanggapi Kemarahan Lamine Yamal, Wonderkid Barcelona Diganti di Laga Kontra Atletico Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Hansi Flick Buka Suara! Tanggapi Kemarahan Lamine Yamal, Wonderkid Barcelona Diganti di Laga Kontra Atletico Madrid

05 April 2026, 16.59 WIB

Lamine Yamal Kecam Nyanyian Islamofobia dalam Laga Spanyol vs Mesir - Image
Sepak Bola Dunia

Lamine Yamal Kecam Nyanyian Islamofobia dalam Laga Spanyol vs Mesir

04 April 2026, 13.16 WIB

Lamine Yamal Kecam Nyanyian Rasis Pendukung Spanyol saat lawan Mesir - Image
Sepak Bola Dunia

Lamine Yamal Kecam Nyanyian Rasis Pendukung Spanyol saat lawan Mesir

02 April 2026, 06.59 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

