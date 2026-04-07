Muhammad Imaduddin Suria Saputra
07 April 2026, 19.27 WIB

Prediksi Skor Barcelona vs Atletico Madrid 8 Besar Liga Champions: Derby Spanyol Panaskan Persaingan

Barcelona vs Atletico Madrid leg 1 babak 8 Besar Liga Champions. (instagram.com/@fcbarcelona)&nbsp;

JawaPos.com–Duel All Spanish akan tersaji di babak 8 besar Liga Champions 2025/2026 antara Barcelona vs Atletico Madrid. Menariknya, laga ini menjadi yang kedua dari tiga pertandingan di antara kedua tim dalam dua minggu.

Barcelona dan Atletico Madrid baru saja bertemu di pekan ke-30 La Liga akhir pekan kemarin. Bermain di Wanda Metropolitano, Madrid, sang tamu berhasil menang 1-2. Gol Marcus Rashford dan Robert Lewandowski hanya mampu dibalas Giuliano Simeone.

Kini, bermain di kandang sendiri, Barca akan semakin percaya diri untuk meraih kemenangan untuk memudahkan laga di leg 2 pekan depan. Misi menyingkirkan Atletico juga berbalut balas dendam setelah pada ajang Copa del Rey.

Barcelona dipaksa gagal melaju ke final. Menang di perempat final UEFA Champions League (UCL) dan melaju ke semifinal menjadi target utama anak asuh Hansi Flick.

Sementara itu, Atletico Madrid bertekad bangkit setelah kekalahan di La Liga. Meski tak mudah bermain di kandang lawan, anak asuh Diego Simeone berupaya setidaknya meraih hasil imbang dan langsung tancap gas saat leg 2 di markas sendiri.

Sepanjang pertemuan kedua tim di Liga Champions, Atletico Madrid lebih unggul atas Barcelona. Dalam empat pertemuan, dua kemenangan menjadi milik Los Colchoneros dan satu milik La Blaugrana.

Jadwal Barcelona vs Atletico Madrid Perempat Final UCL Leg 1

Kamis, 9 April 2026

Kick off: 02.00 WIB

