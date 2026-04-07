Prediksi Skor PSG vs Liverpool 8 Besar Liga Champions: Tuan Rumah Menang Mudah?

PSG vs Liverpool di leg 1 babak 8 Besar Liga Champions. (instagram.com/@psg_inside)
JawaPos.com–PSG vs Liverpool bakal tersaji di babak 8 besar atau perempat final Liga Champions 2025/2026 leg 1. Duel ini merupakan ulangan babak 16 besar UEFA Champions League (UCL) musim 2024/2025.
Pada edisi kali ini, PSG diprediksi akan menang mudah atas Liverpool. Bukan tanpa alasan, PSG yang merupakan juara bertahan, masih tampil konsisten musim ini. Keperkasaan mereka tunjukkan kala menundukkan Chelsea dengan agregat 8-2 di 16 besar.
Sementara itu, Liverpool justru mengalami penurunan performa setelah menjuarai Premier League musim lalu. Hal tersebut yang membuat PSG diprediksi akan menang mudah bahkan mampu melaju ke semifinal.
Perjalanan PSG masih sama seperti musim lalu dengan harus melewati play off untuk meraih tiket 16 besar. Menariknya, dua lawan yang mereka atasi sama-sama berasal dari Prancis, Brest (2024/2025) dan AS Monaco (2025/2026).
Tak sampai di situ, lawan di babak 16 besar juga berasal dari negara yang sama, Inggris. Musim lalu Liverpool berhasil dibekuk, sedangkan Chelsea menjadi korban pada musim ini.
Kini, anak asuh Luis Enrique akan kembali menantang The Reds. Namun, di pertemuan musim ini PSG diprediksi mampu menang mudah jika menilik penampilan sang lawan yang inkonsisten.
Liverpool seperti diketahui justru tampil jauh dari ekspektasi. Meski masih mampu finish di 4 besar klasemen reguler Liga Champions dan menembus hingga 8 besar, namun performa mereka di Premier League sangat buruk.
Di antara tim 6 besar, anak asuh Arne Slot menjadi satu-satunya tim yang sudah menderita kekalahan dua digit tepatnya 10 pertandingan. Jarak dengan Aston Villa yang berada di zona Liga Champions pun menjadi lima poin.
Liga Champions pun menjadi satu-satunya harapan trofi yang bisa dimenangkan pada musim ini setelah akhir pekan lalu tersingkir di Piala FA dari Manchester City.
