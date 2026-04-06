M Shofyan Dwi Kurniawan
06 April 2026, 19.09 WIB

Ferland Mendy Belum Fit saat Real Madrid Kontra Bayern Munchen

Real Madrid harus menghadapi Bayern Munchen tanpa Ferland Mendy. (ig @ferland_mendy)

JawaPos.com–Real Madrid harus bersiap menghadapi Bayern Munchen tanpa Ferland Mendy. Bek kiri asal Prancis itu dipastikan belum fit untuk tampil pada leg pertama perempat final Liga Champions yang digelar Selasa (7/4) malam.

Absennya Mendy menjadi kabar kurang baik bagi Los Blancos yang sedang mencoba bangkit setelah kalah 2-1 dari Mallorca di La Liga akhir pekan lalu. Sebelum kembali mengalami masalah kebugaran, Mendy sebenarnya sempat menunjukkan performa solid.

Dia tampil sebagai starter saat menghadapi Celta Vigo dan Manchester City. Dia membantu Real Madrid meraih kemenangan di dua pertandingan penting tersebut.

Meski begitu, masalah terbesar Mendy memang selalu soal kebugaran. Bek berusia 30 tahun itu kerap kesulitan menjaga kondisi fisiknya sepanjang musim, sehingga membuat Real Madrid sulit mengandalkannya secara konsisten.

Padahal, kehadiran Mendy sangat dibutuhkan untuk meredam ancaman Michael Olise di sisi kanan serangan Bayern Munchen. Olise sedang berada dalam performa luar biasa musim ini dan dianggap sebagai salah satu winger kanan paling berbahaya saat ini.

Namun, melansir akun X Rodra dari ESPN, laporan terbaru menyebut Mendy hampir pasti absen untuk pertandingan pekan ini. Masih ada peluang ia bisa kembali untuk leg kedua pada 15 April, tetapi untuk saat ini Real Madrid harus mencari solusi lain di posisi bek kiri.

Pilihan paling masuk akal adalah Alvaro Carreras. Pemain yang direkrut dari Benfica itu memang lebih sering menjadi starter musim ini, termasuk saat melawan Mallorca akhir pekan lalu.

Namun performanya saat itu dianggap kurang meyakinkan. Situasi tersebut membuat Fran Garcia kini memiliki peluang yang cukup besar untuk merebut tempat utama.

Fran memang tidak jauh lebih unggul dalam duel bertahan dibanding Carreras, terutama jika harus menghadapi pemain sekelas Olise. Namun dia dinilai lebih stabil dan cukup konsisten selama mendapat kesempatan bermain.

