M Shofyan Dwi Kurniawan
06 April 2026, 17.31 WIB

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

Vinicius Junior rayakan gol bersama Aurelien Tchouameni dan Kylian Mbappe. (@realmadriden/X)

JawaPos.com–Real Madrid diperkirakan kembali mengandalkan duet Kylian Mbappe dan Vinicius Junior di lini serang saat menghadapi Bayern Munchen di liga champions. Kedua pemain tersebut belum tampil bersama sejak kekalahan 2-1 melawan Osasuna pada akhir Februari.

Kylian Mbappe baru kembali bermain akhir pekan lalu setelah pulih dari cedera, tetapi comeback-nya belum berjalan manis karena Real Madrid justru kalah 2-1 dari Mallorca. Meski begitu, pelatih Los Blancos diprediksi akan tetap memasang sang penyerang Prancis bersama Vinicius dalam laga besar melawan Bayern di liga champions.

Sebelumnya, Brahim Diaz sempat menjadi tandem Vinicius dalam dua pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City. Namun, melansir Sports Mole, untuk pertandingan kali ini lawan Bayern Munchen, Real Madrid tampaknya ingin kembali memainkan duet paling berbahaya mereka di lini depan.

Di belakang kedua penyerang itu, Arda Guler dan Federico Valverde diperkirakan akan tetap mengisi sektor sayap. Sementara itu, lini tengah kemungkinan akan dipercayakan kepada Aurelien Tchouameni dan Thiago Pitarch.

Di sektor pertahanan, Trent Alexander-Arnold berpeluang tampil sejak menit pertama bersama Antonio Rudiger, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras. Andriy Lunin diprediksi tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang.

Di sisi lain, Ferland Mendy dan Dani Ceballos masih diragukan tampil. Keduanya masih berusaha memulihkan kondisi agar bisa masuk ke dalam skuad untuk pertandingan penting tersebut.

Jika tidak ada perubahan besar jelang kick off, berikut prediksi susunan pemain Real Madrid saat menghadapi Bayern Munchen: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch, Guler; Mbappe, Vinicius Jr.

Dengan komposisi tersebut, Real Madrid berharap bisa tampil lebih tajam di lini depan dan memanfaatkan kecepatan serta kreativitas Mbappe dan Vinicius untuk membongkar pertahanan Bayern Munchen.

