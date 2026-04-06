Jelang Lawan Bayern Munchen, Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa Berencana Cadangkan Tiga Pemain Ini

JawaPos.com–Setelah hasil mengecewakan melawan Mallorca, Real Madrid kini tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan. Fokus mereka langsung tertuju pada laga besar melawan Bayern Munich di Liga Champions.

Pertandingan lawan Bayern Munchen ini bukan sekadar duel perempat final liga champions biasa. Tapi bisa menjadi penentu masa depan Alvaro Arbeloa di Santiago Bernabeu.

Tekanan terhadap pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa kembali meningkat setelah timnya gagal menjaga persaingan di puncak klasemen La Liga. Kini, jarak dengan Barcelona semakin melebar dan situasi itu membuat Liga Champions menjadi satu-satunya harapan realistis untuk menyelamatkan musim.

Alvaro Arbeloa disebut siap melakukan beberapa perubahan besar dalam susunan pemain Real Madrid saat lawan Bayern Munchen di liga champions. Melansir Defensa Central, menurut laporan yang beredar, Arbeloa berencana mencadangkan tiga pemain, yakni Eduardo Camavinga, Manuel Angel, dan Brahim Diaz.

Keputusan itu disebut diambil demi membangun tim yang lebih kompak dan lebih seimbang saat menghadapi Bayern Munich.

Camavinga sebenarnya merupakan salah satu pemain penting di lini tengah Real Madrid. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, performanya dianggap belum cukup stabil.

Sementara itu, Manuel Angel dan Brahim Diaz juga dinilai belum memberikan dampak yang konsisten, terutama dalam laga-laga besar. Arbeloa tampaknya sadar bahwa laga melawan Bayern Munich adalah momen yang tidak boleh gagal.

Dengan hanya tersisa beberapa pertandingan di La Liga dan selisih poin yang cukup jauh dari Barcelona, Real Madrid kini seperti menaruh seluruh musim mereka di Liga Champions. Situasi itu membuat posisi Arbeloa semakin sulit. Manajemen klub diyakini hanya akan mempertahankan dirinya jika mampu membawa pulang trofi besar musim ini.