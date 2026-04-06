Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 18.08 WIB

Persijap Jepara Bidik Poin di Kediri, Firman Ramadhan Tegaskan Kesiapan Tim Hadapi Persik

Bek Persijap Jepara Firman Ramadhan. (Istimewa)

JawaPos.com–Bek kiri Persijap Jepara Firman Ramadhan memastikan seluruh rekan setim telah siap menghadapi laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Laskar Kalinyamat dijadwalkan bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4) sore.

Firman menyebut, timnya sudah menjalani persiapan dengan baik setelah masa jeda kompetisi. Fokus latihan kembali ditingkatkan demi meraih hasil maksimal di laga tandang tersebut.

”Persiapan sudah kita jalani untuk pertandingan nanti lawan Persik. Setelah libur, kita sudah fokus penuh dalam latihan dan siap untuk kerja keras di pertandingan nanti,” ujar pemain berusia 22 tahun itu dikutip ileague.id.

Motivasi Firman dan kolega memang sedang tinggi. Selain ingin melanjutkan tren positif, Persijap juga membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Saat ini, mereka berada di peringkat ke-14 dengan 21 poin, sementara Persik Kediri menempati posisi ke-12 dengan koleksi 29 poin.

Sepanjang musim ini, Firman cukup konsisten mendapatkan menit bermain. Dia sudah tampil dalam 13 pertandingan dengan total 888 menit di lapangan.

Meski sempat tidak masuk daftar susunan pemain pada lima pekan awal, kini dia justru menjadi salah satu pilihan utama dan telah sembilan kali tampil sebagai starter.

Di sisi lain, performa Persijap dalam beberapa laga terakhir terbilang cukup stabil. Dari empat pertandingan terakhir, mereka mencatat satu kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa kekalahan.

Catatan ini menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan di laga tandang. Meski demikian, posisi Persijap belum sepenuhnya aman.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jelang Lawan Persik, Persijap Percaya Diri usai Tren Positif di Empat Laga Terakhir - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Persik, Persijap Percaya Diri usai Tren Positif di Empat Laga Terakhir

06 April 2026, 14.52 WIB

5 Pertandingan Persijap Jepara pada April 2026, Semua Ibarat Final - Image
Sepak Bola Indonesia

5 Pertandingan Persijap Jepara pada April 2026, Semua Ibarat Final

03 April 2026, 23.59 WIB

Persijap Jepara Siap Tunjukkan Performa Terbaik di Bulan April Demi Lolos dari Zona Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persijap Jepara Siap Tunjukkan Performa Terbaik di Bulan April Demi Lolos dari Zona Degradasi

03 April 2026, 20.32 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore