Wasit Michael Oliver Pimpin Duel Panas Real Madrid vs Bayern Munich, Siapa yang Diuntungkan?

JawaPos.com–UEFA resmi menunjuk Michael Oliver sebagai wasit untuk pertandingan besar antara Real Madrid dan Bayern Munich di Liga Champions.

Bagi sebagian fans, ini mungkin dianggap kabar baik. Bagi yang lain, bisa jadi justru bikin waswas. Sisanya mungkin memilih bersikap netral sambil berharap tidak ada drama besar sepanjang pertandingan.

Penunjukan Oliver melanjutkan tradisi yang cukup unik. UEFA tampaknya cukup sering menugaskan wasit asal Inggris ketika Bayern Munich menghadapi tim Spanyol di kompetisi Eropa.

Melansir Bavarian Football, jika melihat rekor Bayern Munich saat dipimpin Michael Oliver, hasilnya sebenarnya cukup positif.

- Besiktas 1-3 Bayern Munich (Liga Champions 2017/18)

- Bayern Munich 4-0 Atletico Madrid (Liga Champions 2020/21)

- Barcelona 0-3 Bayern Munich (Liga Champions 2021/22)

- Salzburg 1-1 Bayern Munich (Liga Champions 2021/22)