Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
06 April 2026, 17.42 WIB

Peringkat Klub di Perempat Final Liga Champions: Real Madrid dan Liverpool Diprediksi Tersingkir

Bagan kompetisi Liga Champions musim 2025/2026 yang kini telah mencapai babak perempat final. (uefa.com)

JawaPos.com–Delapan tim terakhir di Liga Champions musim ini menghadirkan persaingan yang benar-benar elite. Jalan menuju final di Puskas Arena, Budapest, pada 31 Mei dipenuhi laga besar yang terasa seperti final lebih awal.

Empat dari enam juara Liga Champions terakhir masih bertahan di fase ini. Mereka harus saling sikut lebih cepat dari yang dibayangkan.

Duel paling menyita perhatian tentu pertemuan Real Madrid melawan Bayern Munich, laga yang mempertemukan langganan juara dengan salah satu kandidat terkuat musim ini. Di sisi lain, Paris Saint-Germain akan berhadapan dengan Liverpool dalam ulangan duel sengit musim lalu. Barcelona juga harus menghadapi Atletico Madrid, sementara Arsenal bertemu Sporting Lisbon.

Namun tidak semua duel perempat final punya tingkat kesulitan yang sama. Ada yang terlihat cukup berat sebelah, ada juga yang benar-benar sulit diprediksi. 

Melansir CBS Sports, dengan tiket semifinal dipertaruhkan, berikut ranking laga perempat final Liga Champions berdasar potensi kejutannya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar.

4. Arsenal vs Sporting Lisbon

Unggulan: Arsenal

Arsenal sedang tidak berada dalam kondisi terbaik. Kekalahan dari Manchester City di final EFL Cup dan hasil mengejutkan melawan Southampton di FA Cup membuat tim asuhan Mikel Arteta mulai diragukan.

Meski begitu, Arsenal tetap menjadi salah satu favorit juara Liga Champions musim ini. Mereka juga mendapatkan lawan yang secara kualitas dianggap paling ringan dibanding tim lain, yakni Sporting Lisbon.

Sporting memang pantas mendapat pujian karena berhasil melangkah sejauh ini. Mereka bisa dibilang menjadi kisah kejutan musim ini. Namun jika melihat kualitas skuad, kedalaman pemain, hingga pengalaman di level tertinggi, Arsenal masih jauh lebih unggul.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore