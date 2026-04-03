Edi Yulianto
03 April 2026, 23.59 WIB

5 Pertandingan Persijap Jepara pada April 2026, Semua Ibarat Final

Pemain Persijap Jepara intensif menjalani latihan sebagai persiapan menjalani persaingan di Super League pada April 2026. (Dok. ILeague)

JawaPos.com – Persijap Jepara sudah bersiap untuk kembali memulai perjalanan dan petualangannya di arena Super League 2025/2026. Di sepanjang April 2026, Laskar Kalinyamat sudah dinanti sebanyak lima pertandingan krusial dari total sembilan laga tersisa musim ini.

Ujian Persijap akan kembali dimulai pada laga pekan ke-26 saat dijamu Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4) mendatang. Kemudian di laga pekan ke-27, Persijap akan main di laga home di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (11/4). Mereka akan menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Lalu, pada Senin (20/4), anak asuhan pelatih Mario Lemos sudah ditunggu Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Padang, di laga pekan ke-28. Sementara di laga pekan ke-29, Persijap akan menjamu PSBS Biak di Jepara pada Jumat (24/4).

Sedangkan pada laga pekan ke-30 atau laga terakhir pada April 2026, Persijap akan bertandang ke Banten International Stadium, Serang, Rabu (29/4). Mereka akan dijamu Dewa United FC.

Carlos Franca dkk saat ini masih terus berjuang untuk dapat menjauh dari zona merah di papan klasemen. Posisi Persijap sendiri saat ini juga masih jauh dari kata aman meski ada di luar zona degradasi.

Hingga laga pekan ke-25, Persijap tercatat kini ada di peringkat ke-14 dengan koleksi 21 poin hasil dari lima kali menang, enam kali imbang, dan 14 kali kalah.

Tidak aman karena tiga tim yang ada dibawahnya, yakni Persis Solo di posisi ke-15, Madura United FC di peringkat ke-16 dan Semen Padang FC di posisi ke-17. Semua sudah mengoleksi nilai 20 alias hanya terpaut satu poin saja dari Persijap.

Belum lagi PSBS yang kini ada di dasar klasemen, yang juga sudah mengoleksi nilai 18. Dengan kondisi yang ada saat ini, poin demi poin menjadi hal yang wajib terus dikantongi Persijap jika ingin merangkak naik dan menjaga posisi agar tidak kembali terperosok ke zona merah.

Artikel Terkait
Persijap Jepara Siap Tunjukkan Performa Terbaik di Bulan April Demi Lolos dari Zona Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persijap Jepara Siap Tunjukkan Performa Terbaik di Bulan April Demi Lolos dari Zona Degradasi

03 April 2026, 20.32 WIB

Persik Kediri Full Team, Tiga Pemain Pulih Jelang Laga Panas Kontra Persijap Jepara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Full Team, Tiga Pemain Pulih Jelang Laga Panas Kontra Persijap Jepara

03 April 2026, 01.39 WIB

3 Pemain Persik Kediri Pulih Jelang Lawan Persijap Jepara, Berikut Perasaan Marcos Reina - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Pemain Persik Kediri Pulih Jelang Lawan Persijap Jepara, Berikut Perasaan Marcos Reina

03 April 2026, 00.22 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

