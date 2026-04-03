5 Pertandingan Persijap Jepara pada April 2026, Semua Ibarat Final

JawaPos.com – Persijap Jepara sudah bersiap untuk kembali memulai perjalanan dan petualangannya di arena Super League 2025/2026. Di sepanjang April 2026, Laskar Kalinyamat sudah dinanti sebanyak lima pertandingan krusial dari total sembilan laga tersisa musim ini.

Ujian Persijap akan kembali dimulai pada laga pekan ke-26 saat dijamu Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4) mendatang. Kemudian di laga pekan ke-27, Persijap akan main di laga home di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (11/4). Mereka akan menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Lalu, pada Senin (20/4), anak asuhan pelatih Mario Lemos sudah ditunggu Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Padang, di laga pekan ke-28. Sementara di laga pekan ke-29, Persijap akan menjamu PSBS Biak di Jepara pada Jumat (24/4).

Sedangkan pada laga pekan ke-30 atau laga terakhir pada April 2026, Persijap akan bertandang ke Banten International Stadium, Serang, Rabu (29/4). Mereka akan dijamu Dewa United FC.

Carlos Franca dkk saat ini masih terus berjuang untuk dapat menjauh dari zona merah di papan klasemen. Posisi Persijap sendiri saat ini juga masih jauh dari kata aman meski ada di luar zona degradasi.

Hingga laga pekan ke-25, Persijap tercatat kini ada di peringkat ke-14 dengan koleksi 21 poin hasil dari lima kali menang, enam kali imbang, dan 14 kali kalah.

Tidak aman karena tiga tim yang ada dibawahnya, yakni Persis Solo di posisi ke-15, Madura United FC di peringkat ke-16 dan Semen Padang FC di posisi ke-17. Semua sudah mengoleksi nilai 20 alias hanya terpaut satu poin saja dari Persijap.