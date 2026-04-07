Persebaya Surabaya Untung Besar! Jordi Amat dan Thales Lira Absen Bela Persija Jakarta Jelang Duel Klasik di Gelora Bung Karno

JawaPos.com–Persebaya Surabaya mendapat kabar menggembirakan jelang duel klasik melawan Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/2026. Laga panas yang akan digelar di Jakarta International Stadium, Sabtu (11/4), dipastikan berlangsung dengan kondisi timpang di lini belakang tuan rumah.

Persija Jakarta harus menerima kenyataan pahit karena kehilangan dua bek andalannya dalam pertandingan krusial ini. Situasi ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Green Force yang tengah memburu poin penting dalam persaingan papan atas.

Dua nama yang dipastikan absen adalah Jordi Amat dan Thales Lira. Keduanya tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu yang didapat pada laga sebelumnya.

Absennya dua pemain ini jelas menjadi pukulan telak bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Apalagi keduanya merupakan pilar utama yang selama ini menjaga kestabilan sektor belakang Macan Kemayoran.

Pada pertandingan terakhir melawan Bhayangkara FC, Jordi Amat harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Dia menerima kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-48.

Sementara itu, Thales Lira juga tak luput dari hukuman disiplin. Bek asal Brasil tersebut menerima kartu kuning pada menit ke-56 yang membuatnya mencapai batas akumulasi.

Akibat kartu tersebut, Thales kini telah mengoleksi empat kartu kuning sepanjang musim ini. Regulasi kompetisi membuatnya wajib absen satu pertandingan, termasuk saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Jika melihat kontribusinya, kehilangan Thales jelas bukan hal sepele. Dia sudah tampil dalam 20 pertandingan dengan total 1.347 menit bermain, menjadi salah satu sosok penting di lini pertahanan.