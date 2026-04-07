Persebaya Surabaya Untung Besar! Jordi Amat dan Thales Lira Absen Bela Persija Jakarta Jelang Duel Klasik di Gelora Bung Karno

Duel klasik Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta diprediksi memanas setelah Jordi Amat absen bela Macan Kemayoran di GBK. (Persija)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya mendapat kabar menggembirakan jelang duel klasik melawan Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/2026. Laga panas yang akan digelar di Jakarta International Stadium, Sabtu (11/4), dipastikan berlangsung dengan kondisi timpang di lini belakang tuan rumah.
Persija Jakarta harus menerima kenyataan pahit karena kehilangan dua bek andalannya dalam pertandingan krusial ini. Situasi ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Green Force yang tengah memburu poin penting dalam persaingan papan atas.
Dua nama yang dipastikan absen adalah Jordi Amat dan Thales Lira. Keduanya tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu yang didapat pada laga sebelumnya.
Baca Juga:Catat 2 Penyelamatan! Mauricio Souza Pasang Badan Debut Cyrus Margono, Evaluasi Kebobolan Persija Jakarta
Absennya dua pemain ini jelas menjadi pukulan telak bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Apalagi keduanya merupakan pilar utama yang selama ini menjaga kestabilan sektor belakang Macan Kemayoran.
Pada pertandingan terakhir melawan Bhayangkara FC, Jordi Amat harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Dia menerima kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-48.
Sementara itu, Thales Lira juga tak luput dari hukuman disiplin. Bek asal Brasil tersebut menerima kartu kuning pada menit ke-56 yang membuatnya mencapai batas akumulasi.
Baca Juga:Italia Gagal Lolos ke Piala Dunia, Eks Pelatih Timnas Italia Berikan Solusi Ekstrem Demi Perbaiki Sepak Bola Italia
Akibat kartu tersebut, Thales kini telah mengoleksi empat kartu kuning sepanjang musim ini. Regulasi kompetisi membuatnya wajib absen satu pertandingan, termasuk saat menghadapi Persebaya Surabaya.
Jika melihat kontribusinya, kehilangan Thales jelas bukan hal sepele. Dia sudah tampil dalam 20 pertandingan dengan total 1.347 menit bermain, menjadi salah satu sosok penting di lini pertahanan.
Di sisi lain, peran Jordi Amat bahkan lebih krusial. Pemain naturalisasi tersebut telah mencatatkan 23 penampilan dengan sumbangan tiga gol dari lini belakang serta total 1.966 menit bermain.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik