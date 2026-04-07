HomeSepak Bola
Moch. Rizky Pratama Putra
07 April 2026, 16.25 WIB

Dony Tri Move On! Kekalahan Memalukan Persija Jakarta Jadi Alarm Bahaya Jelang Duel Lawan Persebaya Surabaya

Dony Tri Pamungkas mendorong Persija Jakarta segera bangkit jelang duel panas melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. (Persija) - Image

Dony Tri Pamungkas mendorong Persija Jakarta segera bangkit jelang duel panas melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. (Persija)

 

JawaPos.com–Kekalahan menyakitkan yang dialami Persija Jakarta langsung direspons cepat Dony Tri Pamungkas. Bek muda itu memilih move on dan mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga krusial pekan berikutnya.

Persija Jakarta memang harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Bhayangkara FC. Dalam laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) sore, Macan Kemayoran tumbang dengan skor 2-3.

Padahal, awal pertandingan berjalan sesuai harapan Persija Jakarta. Mereka bahkan langsung membuka keunggulan cepat lewat sundulan Rayhan Hannan saat laga baru berjalan satu menit.

Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama setelah tuan rumah bangkit. Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses menyamakan skor pada menit ke-28 melalui aksi Moussa Sidibe yang memanfaatkan kelengahan lini belakang.

Situasi semakin sulit bagi Persija Jakarta saat memasuki babak kedua. Tim harus bermain dengan 10 orang usai Jordi Amat menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah.

Meski dalam tekanan, Persija Jakarta sempat menunjukkan mentalitas kuat. Fabio Calonego mencetak gol indah melalui tendangan bebas pada menit ke-63 dan membawa tim kembali unggul.

Harapan untuk membawa pulang poin pun sempat terbuka lebar. Namun, konsentrasi yang menurun di menit akhir menjadi petaka bagi Persija Jakarta.

Bhayangkara Presisi Lampung FC memanfaatkan situasi tersebut dengan sangat baik. Dendy Sulistyawan mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan bebas pada menit ke-86.

Petaka semakin lengkap ketika Moussa Sidibe kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol di masa tambahan waktu (90+3’) memastikan kemenangan dramatis tuan rumah sekaligus memupus harapan Persija Jakarta.

