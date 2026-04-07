Catat 2 Penyelamatan! Mauricio Souza Pasang Badan Debut Cyrus Margono, Evaluasi Kebobolan Persija Jakarta

Kolom komentar Instagram Persija Jakarta dipenuhi Jakmania yang meminta Cyrus Margono menggantikan Andritany Ardhiyasa. (Persija)
JawaPos.com–Debut kiper muda Cyrus Margono bersama Persija Jakarta akhirnya terjadi, tetapi jauh dari kata sempurna. Laga kontra Bhayangkara FC justru membuka catatan evaluasi besar bagi Macan Kemayoran setelah kalah 2-3 pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.
Pertandingan Bhayangkara FC vs Persija Jakarta berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4). Laga super league itu menjadi momen spesial bagi Cyrus Margono.
Kiper Persija kelahiran New York, 9 November 2001 itu akhirnya mendapat kepercayaan tampil sejak menit pertama menggantikan Carlos Eduardo dan Andritany Ardhiyasa. Namun, kesempatan emas di super league tersebut belum mampu dibayar lunas dengan performa gemilang saat lawan Bhayangkara FC.
Baca Juga:Italia Gagal Lolos ke Piala Dunia, Eks Pelatih Timnas Italia Berikan Solusi Ekstrem Demi Perbaiki Sepak Bola Italia
Cyrus harus memungut bola dari gawangnya sebanyak tiga kali, dengan kontribusi penyelamatan yang relatif minim sepanjang laga. Berdasar statistik pertandingan, Cyrus mencatatkan 2 penyelamatan dalam 90 menit bermain. Dia juga hanya melakukan 1 penyelamatan dari dalam kotak penalti, tanpa mencatatkan high claim maupun aksi duel udara.
Jika melihat peta panas alias heatmap, aktivitas Cyrus sangat terpusat di area 6-yard box dan tepat di depan gawang. Hal ini menunjukkan dia bermain sangat konservatif dan cenderung menjaga posisi sebagai garis pertahanan terakhir tanpa banyak melakukan sapuan keluar.
Peran tersebut memperlihatkan gaya bermainnya sebagai traditional shot-stopper. Cyrus lebih nyaman menunggu dan bereaksi terhadap tembakan, dibanding aktif keluar sebagai sweeper-keeper yang agresif mengantisipasi bola. Meski begitu, ada satu aspek yang cukup menonjol dari penampilan kiper berusia 24 tahun itu.
Akurasi umpannya mencapai 93 persen dengan catatan 13 dari 14 operan sukses, menunjukkan ketenangan saat mengalirkan bola dari belakang. Distribusi ini menjadi nilai plus bagi Persija Jakarta yang ingin membangun serangan dari lini belakang secara rapi. Cyrus mampu menjadi titik awal build-up tanpa terburu-buru membuang bola.
Selain itu, dia juga mencatatkan 6 recoveries dan 2 interceptions selama pertandingan berlangsung. Catatan ini mengindikasikan kemampuan membaca permainan yang cukup baik, khususnya dalam mengantisipasi bola liar di area kotak penalti.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik