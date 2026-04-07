Italia Gagal Lolos ke Piala Dunia, Eks Pelatih Timnas Italia Berikan Solusi Ekstrem Demi Perbaiki Sepak Bola Italia

JawaPos.com–Sepak bola Italia tengah diterpa badai yang sangat besar. Timnas Italia baru saja dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia untuk kali ketiga secara beruntun.

Hal tersebut menjadi perhatian banyak pihak, terlebih Italia merupakan salah satu negara dengan prestasi sepak bola yang luar biasa. Negara yang terkenal dengan pizzanya ini pernah 4 kali menjuarai Piala Dunia, serta 2 kali juara Piala Eropa.

Uniknya lagi, terakhir kali Italia memenangi pertandingan di fase gugur Piala Dunia, terjadi pada final Piala Dunia 2006 saat mereka menjadi juara. Setelah itu, mereka selalu tersingkir di fase grup pada Piala Dunia 2010 dan 2014, yang menjadi kali terakhir mereka berlaga di turnamen tersebut.

Usai dipastikan gagal berlaga di Piala Dunia 2026, beberapa orang memberikan berbagai masukan ke federasi sepak bola Italia. Salah satunya adalah Luciano Spalletti, pelatih Juventus yang juga pernah melatih Tim Azzurri pada tahun 2023 hingga 2025.

Melansir situs L’Equipe, Spalletti memberikan usul jika seluruh tim Serie A wajib memiliki pemain U-19 di lapangan. Hal tersebut dianggap Spalletti sebagai cara untuk mengembangkan talenta muda yang dimiliki klub-klub Italia.

”Kami harus mengembangkan talenta yang ada. Ini yang saya usulkan: Bagaimana kalau kita mewajibkan seluruh tim Serie A untuk selalu memainkan pemain U-19? Ini membuat setiap tim wajib memiliki setidaknya empat pemain yang tersedia. Hal itu membuat setidaknya ada 80 pemain muda yang bisa didukung, dan bisa membantu timnas menjadi lebih kuat,” ujar Spalletti yang dikutip L’Equipe.

Ucapan Spalletti memang terdengar ekstrem, namun tentunya memiliki basis yang cukup kuat. Meskipun melempem di level senior, Italia terbilang cukup kuat di persaingan kelompok umur.

Misalnya, timnas U-19 Italia berhasil menjuarai Piala Eropa U-19 pada 2023. Sementara itu, timnas U-17 Italia mampu menjuarai Piala Eropa U-17 pada 2024.