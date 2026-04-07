Persib Bandung Serius Kelola Sampah GBLA, Bobotoh Diajak Jaga Stadion

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman pertandingan yang tidak hanya meriah, tetapi juga ramah lingkungan.

Upaya ini terlihat dari pengelolaan sampah yang dilakukan secara konsisten di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam setiap laga kandang.

Langkah tersebut semakin diperkuat saat Persib Bandung menghadapi Ratchaburi FC, dan terus berlanjut dalam pertandingan berikutnya, termasuk saat melawan Persik Kediri dan Madura United.

Dalam pelaksanaannya, klub bekerja sama dengan Jubelo sebagai mitra resmi pengelolaan sampah stadion.

Melalui kolaborasi ini, seluruh proses pengelolaan dilakukan dengan pendekatan zero waste to landfill. Artinya, tidak ada sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Semua limbah diproses secara bertanggung jawab agar memiliki nilai guna kembali.

Data terbaru menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Pada laga Persib Bandung kontra Madura United, 26 Februari 2026, sebanyak 2.904 kilogram sampah berhasil dikelola.

Rinciannya meliputi 1.205 kilogram sampah organik, 852 kilogram anorganik, dan 847 kilogram residu.