Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 03.40 WIB

Dari Open Play hingga Free Kick, Fabio Calonego Tunjukkan Kelasnya Bersama Persija Jakarta

Fabio Calonego merayakan gol spektakuler dari luar kotak penalti yang memastikan kemenangan Persija. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Performa Fabio Calonego bersama Persija Jakarta tengah menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir.

Gelandang berusia 28 tahun itu tidak hanya tampil solid di lini tengah, tetapi juga menunjukkan kualitasnya lewat gol-gol spektakuler dari jarak jauh.

Dalam empat pertandingan terakhir, Fabio sukses mencetak tiga gol dengan karakter yang hampir serupa, yakni melalui tembakan keras dari luar kotak penalti.

Ketajaman tersebut menjadi nilai tambah bagi Persija, terutama saat tim membutuhkan solusi di tengah kebuntuan.

Gol pertamanya dalam periode ini lahir saat menghadapi Malut United pada 24 Februari 2026.

Dalam situasi open play, Fabio melihat celah dan langsung melepaskan sepakan keras yang tak mampu dihentikan kiper lawan. Momen itu seolah menjadi pembuka rangkaian gol indah berikutnya.

Selang beberapa hari, tepatnya pada 3 Maret 2026 saat melawan Borneo FC, ia kembali mengulang aksi serupa.

Memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan lawan, Fabio tanpa ragu meluncurkan tembakan jarak jauh yang kembali berbuah gol.

Terbaru, ia menunjukkan variasi lain dari kemampuannya saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 5 April 2026.

Artikel Terkait
Tendangan Jarak Jauh Fabio Calonego Jadi Andalan Persija Jakarta Hadapi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Tendangan Jarak Jauh Fabio Calonego Jadi Andalan Persija Jakarta Hadapi Persebaya Surabaya

08 April 2026, 01.47 WIB

Bhayangkara FC Tumbangkan Persija, Nehar Sadiki Sebut Timnya Belum Puas - Image
Sepak Bola Indonesia

Bhayangkara FC Tumbangkan Persija, Nehar Sadiki Sebut Timnya Belum Puas

08 April 2026, 00.33 WIB

Boros Peluang di Depan Gawang! Pekerjaan Rumah Besar Persebaya Surabaya Jelang Bentrok Lawan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Boros Peluang di Depan Gawang! Pekerjaan Rumah Besar Persebaya Surabaya Jelang Bentrok Lawan Persija Jakarta

07 April 2026, 23.58 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

