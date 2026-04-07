Dari Open Play hingga Free Kick, Fabio Calonego Tunjukkan Kelasnya Bersama Persija Jakarta

Fabio Calonego merayakan gol spektakuler dari luar kotak penalti yang memastikan kemenangan Persija. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Performa Fabio Calonego bersama Persija Jakarta tengah menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir.
Gelandang berusia 28 tahun itu tidak hanya tampil solid di lini tengah, tetapi juga menunjukkan kualitasnya lewat gol-gol spektakuler dari jarak jauh.
Dalam empat pertandingan terakhir, Fabio sukses mencetak tiga gol dengan karakter yang hampir serupa, yakni melalui tembakan keras dari luar kotak penalti.
Ketajaman tersebut menjadi nilai tambah bagi Persija, terutama saat tim membutuhkan solusi di tengah kebuntuan.
Gol pertamanya dalam periode ini lahir saat menghadapi Malut United pada 24 Februari 2026.
Dalam situasi open play, Fabio melihat celah dan langsung melepaskan sepakan keras yang tak mampu dihentikan kiper lawan. Momen itu seolah menjadi pembuka rangkaian gol indah berikutnya.
Selang beberapa hari, tepatnya pada 3 Maret 2026 saat melawan Borneo FC, ia kembali mengulang aksi serupa.
Memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan lawan, Fabio tanpa ragu meluncurkan tembakan jarak jauh yang kembali berbuah gol.
Terbaru, ia menunjukkan variasi lain dari kemampuannya saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 5 April 2026.
